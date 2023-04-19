Время крипту возвращать

Почти 3,2 млрд руб. вернул клиентам Алексей Билюченко, фигурант первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи. Попавшись в руки оперативников с двумя чемоданами, в которых находилось почти 200 млн руб., бывший системный администратор криптобиржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е, сразу же признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Судить его будут в особом порядке по месту совершения преступления — в родном Новосибирске.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами клиентов криптобиржи Wex было возбуждено 30 ноября 2018 года. По данным “Ъ”, инициатором расследования стал предприниматель из Симферополя, служивший в ополчении в Донбассе Дмитрий Хавченко (позывной «Морячок»). Именно он в сентябре 2018 года приобрел эту интернет-площадку.

Популярностью одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е пользовалась во многом из-за возможности совершать сделки по покупке или продаже тех же биткойнов анонимно: для этого было достаточно указать электронную почту, тогда как другие аналогичные площадки запрашивали паспортные данные и прочие реквизиты. Среднесуточный оборот ВТС-Е составлял от $20 млн до $70 млн. Рухнула же криптобиржа в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника. Сейчас он содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Американская сторона обвиняет россиянина в отмывании через эту виртуальную площадку $4 млрд. Интересно, что администратор ВТС-Е Алексей Билюченко во время задержания господина Винника также находился в Греции. Узнав об аресте своего делового партнера, он тут же уехал в Россию.

По некоторым данным, на момент прекращения деятельности биржи в ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд.

Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок, по его словам, и приобрел актив за $30 тыс. вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов. Сам он тогда заявлял СМИ, что выкупил Wex в расчете на то, что биржа окажет финансовую поддержку ДНР и ЛНР, а также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Правда, компанию World Exchange Services Pte Ltd, которой и принадлежит Wex, зарегистрированную в Сингапуре, бизнесмену пришлось оформить на свою дочь, москвичку Дарью Хавченко, поскольку регулирующие органы этой страны самому Дмитрию в регистрации отказали, очевидно, из-за его боевого прошлого. Отметим также, что Дмитрия Васильева по запросу Казахстана, где его обвиняют в мошенничестве на $20 тыс., арестовывали трижды — в 2019 году в Италии, в 2021-м в Польше и в прошлом году в Хорватии. Впрочем, оснований для экстрадиции бизнесмена суды не находили.

Из обращения Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы следовало, что как минимум $400 млн были выведены со счетов клиентов уже, по сути, в момент покупки им актива. В своем заявлении новый владелец биржи указывал, что бывший администратор ВТС-Е и Wex Алексей Билюченко был единственным человеком, который на момент сделки имел доступ ко всем паролям и ключам.

В ходе расследования эта информация полностью подтвердилась. Не стал отрицать хищение и задержанный в марте 2022 года в гостинице при частном аэродроме под Серпуховом 43-летний Алексей Билюченко. Во время обыска у него в номере нашли два чемодана, в которых находилось почти 200 млн руб. Кроме того, у фигуранта обнаружили паспорт с его фотографией, но уже на имя Алексея Иванова.

По версии следствия, преступление господин Билюченко совершил в октябре 2018 года, «заблокировав доступ к счетам и кошелькам компании World Exchange Services Pte Ltd, а также собственникам биржи и пользователям к денежным средствам и криптоактивам». Украденные деньги он перевел на личные банковские счета. Свою вину в инкриминированном деянии Алексей Билюченко сразу же признал и, рассчитывая на минимально возможное наказание, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом, как утверждают в МВД, фигурант уже возместил причиненный потерпевшим ущерб. Дмитрий Хавченко в разговоре с “Ъ” комментировать эту информацию не стал.

В окончательной редакции бывшему администратору Wex Билюченко следственный департамент МВД предъявил обвинение уже в особо крупном присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По окончании расследования арестанта этапировали в его родной Новосибирск, по месту совершения преступления. Рассматривать первое в России уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи Заельцовский райсуд будет в особом порядке.

Олег Рубникович