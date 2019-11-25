Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты

Как стало известно “Ъ”, МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е. Новый владелец биржи 52-летний предприниматель из Симферополя и бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко, известный по позывному «Морячок», утверждает, что как минимум $400 млн были выведены со счетов клиентов уже, по сути, в момент покупки им актива. Проверка ведется в отношении бывшего администратора ВТС-Е и Wex Алексея Билюченко, который был единственным человеком, который на момент сделки имел доступ ко всем паролям и ключам. Получить комментарий у последнего не удалось.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника. Напомним, американская сторона обвиняет россиянина в отмывании через биржу $4 млрд, при этом вкладчики так и не смогли получить деньги назад. В ФБР полагают, что махинациями с криптовалютой господин Винник начал заниматься еще в 2011 году, конвертируя свои криминальные доходы в американский доллар и российский рубль через счета подконтрольных ему компаний. Именно тогда была взломана японская биржа Mt. Gox, что впоследствии привело к ее банкротству. Специалисты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра. Как сообщал “Ъ”, вопрос с его экстрадицией до сих пор не решен, так как помимо США на выдачу господина Винника претендуют также Франция и Россия.

Когда виртуальная площадка прекратила свою деятельность, на ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд. Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок и приобрел за $30 тыс. актив вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов. Сам он тогда заявлял СМИ, что выкупил Wex в расчете на то, что биржа окажет финансовую поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР, а также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Правда, актив, зарегистрированный в Сингапуре, бизнесмену пришлось оформить на свою дочь, москвичку Дарью Хавченко, поскольку регулирующие органы этой страны самому Дмитрию в регистрации отказали, очевидно, из-за его боевого прошлого. Отметим, что сам Дмитрий Васильев в июле 2019 года был арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс.

Как следует из заявления Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы, договор купли-продажи биржи Wex между ним и господином Васильевым был подписан в сентябре 2018 года. «По его условиям после перерегистрации прав мне должны были передать коды, интернет-ключи, доступ к домену и прочее,— заявил “Ъ” господин Хавченко.— Однако этого не сделано до сих пор, а тем временем средства вкладчиков были похищены». По словам предпринимателя, продавец биржи Васильев сообщил ему, что все инструменты управления сайтом находились у одного человека — администратора биржи Алексея Билюченко. «Как мне позже стало известно, с июля по 6 декабря 2018 года, когда сделка, собственно, и была завершена, господин Билюченко продолжал проводить операции на этой площадке, в частности, переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте для зачисления денег клиентов реквизиты своего личного интернет-кошелька»,— пишет в своем заявлении в полицию новый владелец биржи Wex. По его данным, например, только за пару дней в декабре таким образом с биржи было выведено 1,5 тыс. биткойнов (порядка $13 млн), принадлежащих клиентам. В общей сложности ущерб, причиненный действиями Алексея Билюченко, Морячок оценивает как минимум в $400 млн. Многие клиенты, как утверждает владелец Wex, долгое время даже не подозревали о том, что лишились своих вложений, полагая, что их средства находятся в работе.

«Мирно уладить вопрос я попытался еще весной этого года. Выяснив, что Алексей Билюченко проживает в Новосибирске, я отправился туда на переговоры,— рассказал “Ъ” господин Хавченко.— Однако лично увидеться с ним так и не получилось. Общение происходило лишь через его охрану, да и то по мобильному телефону. Ему передавали трубку, и мы разговаривали. Правда, в какой-то момент мне показалось, что он готов к конструктивному диалогу и даже на встречу. Однако уже на следующий день, очевидно с кем-то проконсультировавшись, резко изменил позицию, заявив, что никаких денег у него нет и разговаривать нам не о чем». С заявлением господина Хавченко о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) первоначально разбиралось новосибирское УФСБ. Впрочем, чекисты направили его по подследственности коллегам из регионального управления МВД, а те в Крым, по месту регистрации заявителя.

Попытки “Ъ” получить комментарий у Алексея Билюченко успехом не увенчались. С 2015 года бизнесмен был зарегистрирован в Новосибирске в качестве индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги в том числе в финансовой сфере и в области компьютерных технологий. Однако 8 июля 2019 года господин Билюченко прекратил свою деятельность, ликвидировав ИП. Отметим, что ранее BBC сообщала, что, давая показания по уголовному делу о хищении средств, возбужденному в Чувашии по заявлению одного из клиентов биржи, предприниматель утверждал, что криптовалюту у него требовали сотрудники спецслужб за непривлечение к уголовной ответственности и что к этой истории якобы мог иметь отношение известный бизнесмен Константин Малофеев. В итоге администратор биржи якобы был вынужден часть средств отдать, не пояснив судьбу оставшихся.

Олег Рубникович