Юбилею обозначили маршрут

Краевые и городские власти с привлечением федеральных структур и туроператоров готовят к 300-летию Перми специальные туристические маршруты. На данный момент разработано более ста новых направлений как для самостоятельных путешественников, так и для организованных групп. По оценке экспертов, новые туристические продукты стоит еще доработать, но в целом город готов к приему гостей и ему есть что показать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специально к 300-летию Перми разработано более 100 новых туристических маршрутов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Специально к 300-летию Перми разработано более 100 новых туристических маршрутов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Наиболее известными туристическими маршрутами по Перми являются «Зеленая линия» и «Красная линия». «Зеленая линия» была запущена накануне 287-го Дня города, 11 июня 2010 года. Это пешеходный маршрут в центральной части Перми, включающий 41 исторический, культурный и архитектурный объект города, которые соединены между собой начерченной на тротуаре линией зеленого цвета. У каждого объекта установлен стенд с его описанием. «Зеленая линия» рассчитана на то, что за полтора-два часа прогулки по ней жители и гости города смогут ознакомиться с наиболее примечательными местами Перми без помощи экскурсовода. Спустя год появилась «Красная линия». Она объединяет 16 достопримечательностей. Принцип аналогичен «Зеленой линии», но сюжетная канва построена на истории любви знаменитых людей, когда-то проживавших в Перми.

Специально к 300-летию Перми министерство по туризму Прикамья анонсировало появление более ста новых маршрутов. Как сообщила на заседании краевого правительства 5 апреля глава минтуризма региона Юлия Ветошкина, в их разработке, помимо министерства, участвовали федеральное Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и региональные туроператоры. На данный момент доступны 102 маршрута, еще несколько туров находятся в разработке. Информация обо всех действующих на данный момент маршрутах собрана на недавно запущенном новом сайте туристского информационного центра «Пермь Великая», созданного в 2014 году.

Есть маршруты для разных возрастных категорий: молодежные, рассчитанные на туристов в возрасте 18–35 лет, и для более взрослых туристов — от 35 лет. Отдельно выделены направления для семей с детьми. Продолжительность туров составляет от нескольких часов до трех дней. Есть маршруты как для самостоятельных путешественников, так и для организованных групп.

Для самостоятельного знакомства с Пермью разработано девять маршрутов. Например, можно выбрать однодневный маршрут «Пермь культурная», программа которого включает посещение музеев и осмотр арт-объектов. В рамках двухдневного маршрута «Пермь: от истории к современности» предусмотрено посещение Пермского театра оперы и балета, академического Театра-Театра, Дома Мешкова, Старокирпичного переулка и других достопримечательностей Перми, а также выезд в архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Рассчитанный на три дня маршрут «От Перми до Мотовилихи» начинается у памятника «Пермяк — соленые уши» в центре города и завершается в музее артиллерии «Мотовилихинских заводов». Перечисленные маршруты не подразумевают экскурсий с гидами, место размещения турист выбирает сам.

Организованные туры распределены по тематическим блокам: школьные, промышленные, гастрономические, культурно-познавательные, интерактивные, театральные, трамвайные, архитектурные, посвященные моде и стилю. Так, школьники во время двухдневной экскурсии «Мистические выходные» могут посетить закулисье театров краевой столицы, а в ходе тура «Сделано в Перми» узнать о пермских брендах. В организации промышленных туров приняли участие девять предприятий региона, которые готовы показать жителям и гостям Прикамья свои производства. Среди них — медовая компания «Тенториум», ПАО «Протон-ПМ», «Промобот» и другие. Гастрономические туры включают посещение пермских заведений общепита разной направленности и предприятий пищевой промышленности. Архитектурные туры подразумевают пешие прогулки по Перми, театральные — посещение театров, культурно-познавательные — визит к наиболее популярным достопримечательностям, а в рамках интерактивных запланированы квесты и театрализованные экскурсии. Трамвайный тур один — двухчасовая экскурсия по Перми в трамвае-кафе. В блоке «Мода и стиль» пока тоже только одно мероприятие — экскурсия на обув­ное производство ООО «Трек». Эти туры можно забронировать, перейдя по ссылке с сайта туристского центра на сайт конкретного тур­оператора, совместно с которым разрабатывался маршрут. Туры уже доступны к приобретению.

В администрации Перми специально к юбилею разработали особый автобусный экскурсионный маршрут №300т, который будет проходить по основным достопримечательностям города. Как сообщал в своем телеграм-канале мэр Перми Алексей Демкин, он рассчитан на полтора часа. За это время автобус в юбилейном оформлении проедет около 30 км по историческим улицам Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов. Во время поездки пассажиры смогут послушать аудиогид об истории Перми, знаковых местах и выдающихся жителях города. В середине марта администрация выбрала перевозчика, который будет обслуживать данный маршрут. Им стало пермское ООО «Автобик». Компания сама определит стоимость проезда. Приобрести билет можно будет прямо в экскурсионном транспорте. Билет будет действовать в течение дня, то есть пассажиры смогут выйти на остановке, а через некоторое время снова сесть в автобус и продолжить экскурсию. Запуск маршрута планируется на май, точная дата не называлась.

В связи с ожидающимся ростом туристического потока в год 300-летия региональные и муниципальные власти прилагают усилия, чтобы преобразить краевую столицу. К юбилею должны привести в порядок около 40 парков и скверов в разных районах Перми, завершить благоустройство улицы Ленина и оформление архитектурной подсветкой фасадов домов в центре города.

Кроме того, город и спонсоры оплатят установку новых арт-объектов и скульптурных композиций. В частности, на месте киоска на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Ленина, который сейчас демонтируют, появится арт-объект «Доисторическая ракушка». Расходы на его создание и работы по благоустройству окружающей территории оцениваются в 18,6 млн руб. В саду им. Н. В. Гоголя в Ленинском районе должны установить памятник российскому ученому и изобретателю Петру Соболевскому, который, работая на заводе в поселке Пожва Пермской губернии, запустил первую в России систему газового освещения производственных помещений. Установку этого памятника профинансирует группа «Газпром межрегионгаз». Сумма, которую холдинг собирается перечислить в качестве благотворительного взноса на эти цели, в открытых источниках не указывается.

Так как мероприятия в честь 300-летия Перми будут проходить не только в сам День города 12 июня, а все лето, для них, помимо эспланады, где традиционно устраивают все значимые события, задействуют и другие площадки. Например, пространство перед бывшим депо МУП «Перм­горэлектротранс» в Разгуляе, который мэрия недавно сдала в аренду на 25 лет ООО «Альянс». К предусмотренной договором аренды реконструкции самого депо, с учетом времени на разработку и согласование проектной документации, компания рассчитывает приступить только через год. Но, как сообщал совладелец «Альянса» Игорь Колесников, к лету фасад здания планируется затянуть баннером с историческими видами и в рамках празднования юбилея проводить перед депо развлекательные мероприятия для детей, организовать мобильный фуд-корт и, возможно, фермерский рынок выходного дня. Сейчас также обсуждается возможность проводить праздничные мероприятия в частной филармонии «Триумф».

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» и турагентства «ВолгаУрал Вояж» Вадим Яхнин предполагает, что большинство туристов выберут уже привычные маршруты и будут посещать наиболее известные достопримечательности и заведения. «Турист идет, как правило, по проторенному пути. Любые новые туры редко продаются хорошо. Обычно спрос на них начинает появляться через год, когда кто-то эти направления уже „распробовал“. Поэтому, чтобы новые маршруты действительно имели успех, активную информационную кампанию всегда следует начинать как можно раньше»,— пояснил предприниматель. Также он считает необходимым уделить внимание подбору гидов. «Сегодня хороший гид, который умеет интересно рассказывать, довольно дефицитный специалист»,— говорит Вадим Яхнин. В целом, по его оценке, с точки зрения инфраструктуры Пермь хорошо подготовлена к приему гостей в юбилейном году: обновлена набережная, отремонтированы причалы Речного вокзала, подготовлены площадки для стоянки туристических автобусов. «Некоторые опасения вызывает то, что не везде отремонтированы тротуары. А это очень важно, так как туристы, даже приезжая на туристическом автобусе или приплывая на теплоходе, сам город в основном изучают пешком. Между тем туристический сезон уже начинается. Но, возможно, к самому 300-летию эти недочеты удастся устранить»,— отмечает совладелец туристических компаний.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников высоко оценивает визуальное преображение города к 300-летию. «Видно, что завершается масштабная работа по благоустройству, особенно центральных улиц. Очень удачно выбраны колористические решения, в ручном режиме приводится в порядок фасад каждого дома. Появились новые входные группы в Балатовский парк, реставрируется Егошихинский некрополь. С точки зрения гостеприимства Пермь тоже становится лучше. Например, у храма Успения Пресвятой Богородицы запроектирована стоянка для туристических автобусов с навесом, чтобы туристы могли выйти из транспорта под него, а не сразу на улицу. Это маленькие, но очень хорошие примеры, и хотелось бы, чтобы их становилось все больше»,— рассуждает господин Воженников. Не хватает, по мнению архитектора, смотровых площадок. «По сути, у нас одна оборудованная смотровая площадка, у планетария. Но ее недостаточно. В идеале — чтобы появился аналог екатеринбургского БЦ „Высоцкий“, высотка с отдельным лифтом для туристов и обзорной площадкой наверху, откуда можно было бы показывать, как Пермь структурно менялась. А нам тут есть что рассказать и показать»,— уверен Геннадий Воженников.

По мнению генерального директора туристической фирмы Valida Елены Шперкиной, так как новые туры и экскурсии позиционируются как приуроченные к 300-летию города, стоит добавить в их программу больше исторического компонента. Госпожа Шперкина считает также, что необходимо доработать портал туристского информационного центра: отделить экскурсии от туров, уточнить категории, улучшить навигацию и добавить единообразия. «Кроме того, маршруты, предлагаемые для самостоятельных путешествий, пока не выглядят как законченный туристический продукт, это скорее перечисление локаций, которые интересно посетить. Мне кажется, неплохо было бы оформить их в какой-то отдельный путеводитель — бумажный или электронный»,— предлагает эксперт. В целом работу по актуализации туристических маршрутов к юбилею города она считает полезной. «Это будет востребовано и после завершения праздничных мероприятий. В город продолжат приезжать люди из других городов — на какие-то события или по работе, и информация о том, куда здесь можно сходить, будет востребована»,— говорит руководитель фирмы Valida.

Екатерина Артемова