Трасса взаимопомощи

В Перми идет строительство четырех важных дорожных объектов совокупной стоимостью свыше 50 млрд руб.: улицы Строителей, трассы ТР-53, улиц Крисанова и Карпинского. Это должно разгрузить центр города, а также уменьшить локальные очаги дорожной напряженности в спальных районах — Дзержинском и Мотовилихинском. Эксперты признают, что от ввода этих объектов дорожная ситуация в Перми улучшится, но от пробок краевой центр не избавится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Реконструкция улицы Строителей была предусмотрена последним советским генпланом Перми 1972 года Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Основная задача ТР-53 — направить транзитный поток мимо центра города на выезд к Чусовскому мосту Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 Реконструкция улицы Строителей была предусмотрена последним советским генпланом Перми 1972 года Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Основная задача ТР-53 — направить транзитный поток мимо центра города на выезд к Чусовскому мосту Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Каждый из четырех объектов имеет свою пару и после ввода в строй будет работать как продолжение другой трассы. Продолжением улицы Строителей станет ТР-53 (связь через дорогу ул. Стахановская — ул. Уинская), а транспортные потоки по отремонтированной улице Карпинского устремятся на реконструированную улицу Крисанова.

Цель реконструкции и строительства этих объектов — направить транспортный поток мимо центра Перми. Все проекты капиталоемкие: дорожное строительство в густонаселенных городских кварталах связано с дорогостоящим изъятием недвижимости. Многочисленные овраги и речные русла строители преодолевают с помощью мостовых переходов, что также заметно сказывается на смете строек.

Улица Строителей

Улица Строителей была предусмотрена последним советским генпланом Перми 1972 года. По ней транзитный транспортный поток из Кировского района направлялся на новый Красавинский мост через Каму — по касательной мимо центра Перми. Красавинский мост, последняя очередь которого была построена в 2006 году, должен был снизить нагрузку на старый Коммунальный мост. Без улицы Строителей трафик из Закамска сейчас идет в Пермь по более длинному Южному обходу.

Краевые власти довольно долго не решались на реконструкцию улицы Строителей, периодически отвлекаясь на планы по строительству третьего моста через Каму.

В конце концов судьбу улицы Строителей решили, переведя ее на региональный уровень, и в 2019 году началось строительство четырехкилометрового проезда в шестиполосном исполнении. Объект был разбит на четыре этапа. Первый — от пересечения ул. Трамвайной до ул. Вишерской протяженностью 1,4 км, второй — от ул. Вишерской до ул. 2-й Шоссейной — протяженностью 1,3 км, третий этап — от ул. 2-й Шоссейной до площади Гайдара и ул. Локомотивной — протяженностью 1,4 км. Почти 4 км дороги обойдутся бюджету более чем в 10 млрд руб. Сейчас ведется строительство второго и третьего этапов, их окончание намечено на 2025 год.

Наиболее дорогостоящий этап — четвертый, он должен соединить улицу Строителей со Стахановской. Проект четвертого этапа, по данным „Ъ — Городская среда“, пока проходит главгосэкспертизу. Его стоимость неизвестна, предварительные расчеты показали, что она может достигать 14 млрд руб.

Между тем прокладка именно этого участка позволит реализовать идею старого генплана — направить поток в обход центра. Полностью улицу Строителей власти планируют закончить в 2027 году.

ТР-53

Эта трасса также была предусмотрена советским генпланом и является продолжением улиц Строителей — Уинской. Ее основная задача та же — направить транзитный поток мимо центра города на выезд к Чусовскому мосту. Она решает также локальные задачи: это будет четырехполосная магистраль, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня Соликамской улице.

Строительство трассы ТР-53 разделено на два этапа (четыре очереди). Ее общая протяженность составит 8,7 км. Стоимость строительства всей трассы предварительно оценивалась в 10,7 млрд руб. Однако в прошлом году министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил депутатам заксобрания, что ориентировочная стоимость строительства ТР-53 составит 25 млрд руб.

Сейчас реализуется первый этап проекта — продление улицы Уинской с возведением моста через реку Иву. Первый этап строительства планируется завершить в 2024 году, а полностью трасса должна быть сдана в 2029-м.

Начальник «Мостоотряда №123» Юрий Истягин говорит, что после возведения улицы Строителей центр города можно будет проехать за 20 минут, а с вводом ТР-53 — весь город за 30–35 минут. «Это будет очень удобно»,— полагает эксперт. Сейчас объезд Перми по Восточному и Южному обходам занимает в целом час-полтора езды. Улица Строителей и ТР-53 не станут трассами непрерывного движения. На них будут обустроены пешеходные переходы и светофоры.

Господин Истягин указал на одну потенциальную сложность, которая возникнет при вводе улицы Строителей — так называемую «проблему трех перекрестков». Речь идет об улице Чкалова, которая «прорезает» сразу три важные дороги: улицу Куйбышева, Комсомольский проспект и улицу Героев Хасана. Уже сейчас этот узел является причиной регулярных дорожных заторов, которые, как прогнозирует руководитель «Мостоотряда №123», с окончательным вводом улицы Строителей только усугубятся.

Начальник лаборатории дорожных исследований ПНИПУ Кирилл Тюрюханов считает, что узкое место можно «расшить» только путем строительства двух­уровневой развязки. По сведениям эксперта, проект находится в разработке еще с 2007–2008 годов.

Улица Крисанова

Проект строительства улицы, которая приняла бы на себя транспортный поток по шоссе Космонавтов, минуя центр города, появился совсем недавно. Площадь возле Центрального колхозного рынка (ЦКР) давно перестала справляться с трафиком. Кроме того, через нее транспортный поток направляется на улицу Попова, а далее на Коммунальный мост, что создает на этом участке дорожный затор.

Реконструкция улицы Крисанова решает не только эту локальную проблему. Краевые власти запланировали еще и выход через нее в створ нового, третьего по счету моста через Каму. Он определен в районе улицы Гайдара. Дорожное движение по шоссе Космонавтов направят в обход ЦКР и старого Коммунального моста, сразу к новому мостовому переходу.

Реконструкция ул. Крисанова, начавшаяся в 2021 году, должна завершиться в 2027 году. Предполагается, что на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина будут созданы четыре полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта, а на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов будет построена двухуровневая развязка. Общая сметная стоимость проекта составляет 7,9 млрд руб.

Проект является капиталоемким. На месте будущей трассы предполагается изъятие свыше 60 объектов недвижимости.

Улица Карпинского

Этот проект — наименее масштабный из четырех, но такой же важный. Протяженность реконструируемого участка составляет менее 1 км, стоимость — чуть более 2 млрд руб. Действующая двухполосная дорога будет расширена до четырех полос на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Выполнение работ запланировано на 2024 год.

Данная реконструкция локально призвана «расшить узкое горлышко» — у въезда на шоссе Космонавтов и на улицу Мира. Стратегическая цель — принять поток из Индустриального района по строящейся улице Крисанова с выходом на новый мост.

Проблемой дорожной «пары» — улиц Карпинского и Крисанова — остается неопределенность со строительством моста через Каму. Этой весной проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представил краевому правительству проект строительства третьего моста через Каму. В ближайшее время он будет направлен на госэкспертизу, после ее прохождения будет известна предварительная стоимость работ. Ранее эксперты оценивали строительство моста в 43 млрд руб. Источники финансирования стройки не определены.

Юрий Истягин считает, что третий мост — ключевой проект краевых властей на ближайшие годы. Он выведет город на другой уровень транспортной доступности.

Эффект от реконструкций

Реконструкция «пар» ул. Строителей— ТР-53 и ул. Карпинского — Крисанова не приведет к ликвидации дорожных заторов в Перми. «Плотность дорожного движения с каждым годом увеличивается. Снизятся или увеличатся заторы — это покажет время»,— считает Кирилл Тюрюханов.

Частично это зависит от поведения автолюбителей. «Нельзя со стопроцентной вероятностью гарантировать, что если мы построим эти проезды, то население начнет про­считывать свой путь по определенному маршруту,— говорит эксперт.— Все равно люди пользуются навигаторами, они их ведут по более свободному пути. Но если основной поток двинется по новым проездам, то, конечно, возникнет затор».

Заторы будут и из-за разной полосности трасс — где-то дороги построены в четырехполосном исполнении, где-то в шести. «В каком-то месте они все равно будут сужаться»,— отмечает господин Тюрюханов. Пробки будут и в часы пик — например, в вечернее время в пятницу на выезде из Перми по ТР-53, прогнозирует ученый. Но это будут временные очаги дорожной напряженности.

В Пермской дирекции дорожного движения считают, что реализация вышеуказанных объектов позволит значительно увеличить общую пропускную способность улично-дорожной сети города Перми, улучшить сообщение между районами города, снизить транспортную загруженность многих пересечений.

В дирекции отмечают, что общие показатели интенсивности движения автотранспорта на улично-дорожной сети города Перми за последнее время, за исключением периода пандемии, изменились незначительно. Постоянно происходит перераспределение транспорта между основными магистральными улицами. Такое перераспределение связано со строительством новых крупных жилых комплексов, торговых центров, производств, а также с проводимыми дорожными работами.

Так, например, вследствие введения ограничений движения транспорта по шоссе Космонавтов на перекрестке с ул. Столбовой и по ул. Барамзиной значительно увеличилась загруженность ул. Локомотивной, ул. Плеханова, Камского моста, ул. Спешилова, Якутской, Попова. А в результате введения ограничений движения транспорта по ул. Уинской (из-за строительства ТР-53) увеличилась интенсивность движения по бульвару Гагарина, ул. Старцева и ул. Самаркандской. Из-за временных ограничений дирекция старается уменьшить заторы путем перенастройки режима работы светофорных объектов и другой регулировкой движения.

Планы после реконструкции

Модернизация дорожной сети призвана обеспечить комфорт и безопасность прежде всего для жителей города. Чем лучше будет развита дорожно-уличная сеть, тем привлекательнее станет город и для гостей, считает Кирилл Тюрюханов.

Юрий Истягин отмечает, что уже разработано немало проектов улучшения сети, среди них — совершенствование въездов в Пермь. После завершения строительства въезда в город по улице Героев Хасана можно заняться въездом по шоссе Космонавтов — так называемому «гостевому маршруту» от аэропорта Большое Савино. Узким местом является развязка шоссе Космонавтов, улиц Встречной и Промышленной. Здесь возможно строительство двухуровневой развязки. Такая же конструкция поможет избавить от пробок на следующем перекрестке шоссе Космонавтов в районе ТРК «Планета».

Крупнейшие объекты дорожного

строительства в Перми 2023 года



Северный обход Перми

Протяженность участка — 28,8 км. Оценочная стоимость — 18,8 млрд руб. Срок завершения проектных работ — IV квартал 2020 года. Срок окончания строительно-монтажных работ — 2028 год. Строительство пока не началось.

Строительство мостового перехода через реку Чусовую с подходами

Протяженность — 9,28 км. Стоимость объекта — 14,175 млрд руб. Форма реализации — концессионное соглашение. Срок действия — 15 лет. Построен в 2022 году, в 2023 году — начало капремонта первой очереди моста.

Строительство перехода ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская

Протяженность участка — 7 км. Стоимость объекта (три этапа) — 10,5 млрд руб. Окончание строительства 4-го этапа — 2027 год.

Строительство автодороги Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная

Протяженность участка — 7,9 км. Стоимость объекта — 10,717 млрд руб. Срок окончания СМР — 2029 год.

Строительство улицы Крисанова

Протяженность участка — 2 км, стоимость объекта — 7,9 млрд руб. Срок окончания СМР — 2027 год.

Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Промышленной со строительством транспортной развязки в двух уровнях

Протяженность участка — 2,25 км. Общая сметная стоимость: 1-й этап — 4,078 млрд руб., 2-й этап — 1,99 млрд руб. Проект разработан. Получено положительное заключение. Выполнение подготовительных работ — 2020 год (изъятие ЗУ). Дата строительства пока не объявлена.

Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральской

Протяженность — 87 м. Оценочная стоимость — 1,65 млрд руб. Ввод в эксплуатацию — 2023 год.

Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерской

Протяженность — 64 м. Оценочная стоимость — 2,2 млрд руб. Ввод в эксплуатацию — 2023 год.

Строительство дополнительных связей промышленного узла «Осенцы»

Протяженность участка — 3,3 км. Стоимость объекта — 984,1 млн руб. Срок завершения строительно-монтажных работ — 2024 год.

Вячеслав Суханов