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Коммерсантъ FM
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В Европе за $5,3 млн продали на аукционе составной скелет тираннозавра рекса

На аукционе в Швейцарии продан скелет тираннозавра рекса, собранный из почти 300 костей, найденных в трех местах в США. Скелет, получивший название «Тринити» и собранный из 293 костей, ушел с молотка на аукционе Koller в Цюрихе за 4,8 млн франков ($5,3 млн), что ниже ожидаемой цены, сообщает AP.

Скелет тираннозавра рекса

Скелет тираннозавра рекса

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Скелет тираннозавра рекса

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Тираннозавр рекс — род плотоядных тероподовых динозавров.

Длина скелета составляет 11,6 м, высота — 3,9 м. Его пасть открыта. «Это удивительно хорошо восстановленная оригинальная окаменелость (50,17% оригинального костного материала), собранная из костей трех исключительных экземпляров, которые были обнаружены в период с 2008 по 2013 год, сопоставимых по размеру и качеству, геологическое происхождение — из формаций Хелл-Крик и Лэнс-Крик в Монтане и Вайоминге»,— говорится в описании на сайте аукциона.

В Koller заявили, что это первый случай, когда скелет тираннозавра рекса был выставлен на аукционе в Европе. Директор аукционного дома по маркетингу Карл Грин не назвал покупателя, но сказал, что это был «частный коллекционер из Европы».

Мария Федотова

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