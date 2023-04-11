Госуслуги народа

Во время рассмотрения Думой законопроекта об электронных повестках и реестре военнообязанных во вторник коммунисты заявили о нарушениях регламента. Они пожаловались, что поправки появились в думской базе слишком поздно и у них не было времени детально ознакомиться с ними. В КПРФ считают, что такой стиль принятия решений демонстрирует неуважение к депутатам. Ответ на эту попытку протеста дали единоросс Дмитрий Вяткин и спикер Госдумы Вячеслав Володин: один заявил, что коммунисты сами нарушают регламент, а второй намекнул коллегам по парламенту, что они просто пытаются саботировать принятие решения. В итоге законопроекты поддержали 394 депутата при одном воздержавшемся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов уверен, что цифровизация призыва в армию принесет пользу и государству, и гражданам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов уверен, что цифровизация призыва в армию принесет пользу и государству, и гражданам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о новых правилах оповещения призывников о призыве был внесен в Госдуму еще в 2018 году. Во втором чтении он был принят 22 февраля 2022 года — за два дня до начала специальной военной операции на Украине. Год документ шел к третьему чтению, а на прошлой неделе по просьбе думского комитета по обороне он был возвращен во второе. Глава комитета Андрей Картаполов («Единая Россия») уверял депутатов, что необходимо было внести чисто техническую поправку — изменить дату вступления в силу, которая изначально была указана как 1 апреля 2022 года. Однако уже в понедельник господин Картаполов рассказал журналистам о новых поправках и планах Думы принять документ на ближайшем заседании во втором и третьем чтении.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила в своем Telegram-канале, что при обсуждении повестки заседания (проходит в закрытом режиме) она, ее коллега по фракции Алексей Куринный и внефракционный депутат Оксана Дмитриева предложили снять законопроект с рассмотрения, поскольку депутаты не успели ознакомиться с поправками. «На начало заседания законопроект не размещен в системе СОЗД, депутаты не имели возможности ознакомиться с его текстом. По регламенту ГД комитет обязан разместить текст за три дня до обсуждения. Ответ председателя комитета (по обороне.— “Ъ”) краток: "Через 10 минут разместим. Закон чрезвычайно актуален"».

Андрей Картаполов, выступая с докладом, признал, что у законопроекта «не очень простая судьба». Он отметил, что «опыт проведения мобилизационных мероприятий прошлого года выявил серьезные проблемы в сфере воинского учета».

Проблемы, по словам главы комитета по обороне, вызваны отсутствием баз данных со сведениями о гражданине, составе его семьи, состоянии здоровья, наличии брони, отсрочек, месте проживания и т. д. «Ключевая задача в этой связи — создание современной информационной базы воинского учета на основе успешных практик цифровизации государственных услуг»,— подчеркнул господин Картаполов. Но отметил, что есть и другие задачи, которые также пытаются решить авторы поправок. Первая — «минимизация личного общения граждан и военных комиссариатов». И вторая — «обеспечение справедливости и равенства граждан». «Согласитесь, что те, кто добросовестно выполняет свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны быть в равных условиях. Те, кто уклоняется, должны нести за это ответственность»,— призвал парламентарий. Он сообщил, что поправки, усложняющие жизнь уклонистам, были внесены депутатами всех пяти фракций Думы. Помимо самого господина Картаполова под ними поставили свои подписи Андрей Луговой (ЛДПР), Виктор Соболев (КПРФ), Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») и Роза Чемерис («Новые люди»).

С сутью поправок никто спорить не пытался. Однако коммунисты все-таки еще раз подняли тему нарушения регламента.

«В первом чтении мы рассматривали поправки к одному закону — "О воинской обязанности и военной службе". Во втором чтении мы внесли поправки еще в семь законов. С точки зрения нашего регламента это изменение концепции, это очевидно. Этим вы ставите под сомнение, наверное, важный законопроект о борьбе с уклонистами»,— сказал первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. 58 страниц основного текста законопроекта и 80 страниц поправок были внесены в думскую базу в 13:29, что не давало депутатам шанса детально с ними ознакомиться до обсуждения, заявил коммунист. «Какой был шанс у нас изучить эти поправки, когда они внесены в такое время? — поддержал коллегу по фракции Артем Прокофьев.— Зачем принимать законопроект под покровом тайны и очень стремительно? Что в нем такого, что потребовалась подобная секретность?»

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин в ответ обвинил коммунистов в том, что они сами пытаются нарушить регламент, потому что «сейчас нужно поставить на отдельное голосование те поправки, которые вызывают сомнение, а выступления должны быть после голосования в третьем чтении».

Тогда Алексей Куринный (КПРФ) предложил вынести на отдельное голосование все 24 поправки. «Вы должны задать вопрос себе, зачем вы избрались депутатом — чтобы саботировать решения?» — поддержал контратаку на Компартию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В итоге господин Куринный вынес на отдельное голосование всего четыре поправки, все они были приняты.

Но коммунисты продолжали настаивать на своем. Нина Останина высказала мнение, что подобное стремительное внесение поправок при отсутствии возможности с ними ознакомиться — это «неуважительное отношение к депутатам», которые после принятия законопроекта несут ответственность и ответ за него перед избирателями независимо от того, голосовали ли они за этот документ или нет. Андрей Луговой обвинил СМИ в том, что они связывают принятие поправок с возможностью объявления всеобщей мобилизации. «Те ограничения, которые мы вводим, очевидны, и не надо шабаш устраивать. 18–20 лет наступило — шагом марш служить в армию!» — потребовал господин Луговой.

Законопроект приняли во втором и третьем чтении. За него проголосовали 394 депутата, воздержался один.

Ксения Веретенникова