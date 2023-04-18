Целевые резервы

Стадион «Трудовые резервы» меняет собственников. От иногородних предпринимателей объект переходит к пермским бизнесменам, владельцам ТЦ «Горный хрусталь» Максиму и Артему Блиновым. Сделка еще не закрыта. Сами господа Блиновы ее не комментируют. По данным «Ъ-Прикамье», в отличие от предыдущих собственников, они не планируют добиваться возможности застройки территории, а хотят реконструировать стадион, чтобы он и дальше мог использоваться по целевому назначению. Эксперты положительно оценивают инициативу, отмечая нехватку спортивных объектов в городе, но не исключают, что планы предпринимателей в отношении площадки могут измениться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «УК „Уралэстейтгрупп“», которое владеет стадионом «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе, изменило структуру собственников. Ранее у общества было двое учредителей — уроженец Омска Евгений Гордиенко (80% в уставном капитале) и предпринимательница из Кемеровской области Снежанна Потапова (20%). С 13 апреля, по данным «СПАРК-Интерфакс», доли в уставном капитале компании распределяются следующим образом: по 30% принадлежат бизнесмену из Перми Максиму Блинову и его брату Артему Блинову, участие господина Гордиенко снизилось до 20%, еще 20% сохранила за собой госпожа Потапова.

Источник, близкий к новым соучредителям стадиона, пояснил, что идет процесс приобретения объекта пермскими инвесторами. Он подчеркнул, что говорить о каких-то конкретных планах до закрытия сделки преждевременно. «Но есть понимание, что стадион знаковый, якорный социальный объект для этой территории, требующий реновации. Поэтому принято решение его реконструировать»,— рассказал собеседник «Ъ-Прикамье». По его словам, подконтрольная братьям Блиновым компания «БТ Групп», зарегистрированная в Мособласти, в целом решила обновить бизнес-стратегию. «В крае идет заметная работа по поддержке бизнеса. Прикамье рассматривается теперь как один из ключевых регионов для развития и инвестиций. Принадлежащий компании пермский торговый центр „Горный хрусталь“ снят с продажи в соответствии с той же логикой обновления стратегии. Этот объект также будет использоваться по текущему назначению»,— отметил источник.

Максим и Артем Блиновы отказались от комментариев.

В краевом минимущества сообщили, что УК «Уралэстейтгрупп» не выходила на комиссию по ПЗЗ с предложением сменить зонирование участка, на котором расположен стадион, для строительства там каких-либо объектов, встреч по этому поводу не было.

В минспорта региона также заявили, что компания не заходила ни с какими проектами.

В администрации Перми на момент публикации текста на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Стадион «Трудовые резервы» находится в Мотовилихинском районе Перми (ул. Патриса Лумумбы, 2). Объект функционирует: каждую зиму там заливают каток, летом играют в футбол, сейчас открыт сезон настольного тенниса. Участок под стадионом площадью 4,1 га находится в территориальной зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3, разрешенный вид использования — земли под объектом оздоровительного и рекреационного назначения. Кадастровая стоимость этой территории, согласно данным публичной кадастровой карты, составляет 169,9 млн руб.

До 2015 года стадион принадлежал ООО «Юность Пермского края», учредителями которого тогда выступали пермское ООО «Додж» и российская общественная физкультурно-спортивная организация «Юность России». В 2000-х годах у РОФСО были планы реализовать на этой площадке масштабный проект, включающий строительство спортивной арены, аквапарка, бизнес-центра, ТРК, гостиницы и жилого комплекса «Олимпийская деревня». На тот момент проект оценивался в 10 млрд руб. На фоне кризиса 2008 года концепция проекта пересматривалась, но в итоге реализовать его так помешали судебные разбирательства по участку рядом со стадионом, где на тот момент строили телебашню.

В 2015-м стадион перешел в собственность ООО «УК „Уралэстейтгрупп“». Изначально у компании были планы построить на этой площадке многофункциональный комплекс, включающий спортивные объекты и торговые площади. В 2021 году появилась информация, что собственник предлагает пермским девелоперам приобрести участок за 200 млн руб. под застройку. В администрации Перми тогда заявили о необходимости сохранить спортивный объект. В краевом правительстве также были категорически против строительства.

Председатель комитета Пермской думы по экономическому развитию Арсен Болквадзе сообщил «Ъ-Прикамье», что не в курсе инициативы по реконструкции «Трудовых резервов». «На уровне города пока такой информации нет. Будем наблюдать. Если у новых совладельцев объекта действительно есть такие намерения, то они, так или иначе, придут за разрешительной документацией и как-то заявят о своих планах»,— отмечает господин Болквадзе. В целом он считает идею перспективной. «Городу нужны современные спортивные объекты. Сегодня мы выделяем немало бюджетных средств на их создание и реконструкцию. Если появится частный инвестор, который готов вдохнуть в „Трудовые резервы“ новую жизнь и понимает, как он окупит свои вложения, то, думаю, никто не будет против,— говорит парламентарий.— Естественно, все понимают, что основной целью бизнеса является получение прибыли, и спортивные сооружения могут ее приносить. Если в результате реконструкции стадион станет современным, качественным объектом, то город сможет размещать там муниципальное задание, и минспорта региона, полагаю, тоже будет заинтересовано в его использовании».

Гендиректор АН «Респект», оказывающего услуги, в том числе, на рынке коммерческой недвижимости, Алексей Ананьев обращает внимание, что в Перми пока нет примера успешного коммерческого использования спортивных объектов частными структурами. «Но, возможно, такой опыт есть в других городах, и предприниматели будут ориентироваться на него»,— предполагает господин Ананьев. Он также не исключает, что намерения новых владельцев в отношении объекта в дальнейшем могут измениться. «Почему прежние владельцы отказываются от актива и как его планируют использовать новые владельцы, пока можно только гадать, но с какой-то целью смена учредителей произошла»,— говорит Алексей Ананьев. Однако реализовать на этом месте какой-то другой проект, по его мнению, вряд ли возможно. «Спортивных площадок в городе не так много, поэтому городские власти и сами жители активно препятствуют их застройке. Например, владельцу стадиона „Молот“ пока так и не удалось приступить к строительству на его месте жилых домов. Думаю, и тут сменить зонирование вряд ли удастся»,— считает руководитель АН «Респект».

Екатерина Артемова