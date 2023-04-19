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Коммерсантъ FM
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«Геотек» ушел в фонд

Газпромбанк управляет компанией через ЗПИФ

Как и предполагал “Ъ”, покупателем одной из крупнейших российских сейсморазведочных компаний «Геотек» у банка «Траст» стала структура Газпромбанка — ЗПИФ «Газпромбанк-Нефрит». Этот ЗПИФ находится в доверительном управлении АО «ААА Управление капиталом», при этом 100% голосов «Геотека» контролируется Газпромбанком, отмечается в отчетности одной из структур «Геотека».

Фото: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Фото: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

«Геотек сейсморазведка» в результате его продажи «Трастом» в конце прошлого года перешел в ЗПИФ «Газпромбанк-Нефрит», находящийся в доверительном управлении АО «ААА Управление капиталом». Это следует из отчетностей ряда дочерних структур сейсморазведочной компании (есть у “Ъ”). В них также указано, что 100% голосов «Геотека» теперь принадлежит Газпромбанку. В «Трасте» и Газпромбанке отказались от комментариев.

«Геотек» — одна из крупнейших сейсморазведочных компаний в РФ, которая работает в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях. Заказчиками являются крупнейшие российские нефтекомпании, она также является системообразующим предприятием для геологической отрасли РФ. Однако положение компании ухудшается высокой долговой нагрузкой, а также снижением инвестиций в геологоразведочную отрасль.

Использование ЗПИФов позволяет скрыть собственников бизнеса, отмечает партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева. Она добавляет, что владельцев долей ООО можно определить через ЕГРЮЛ, а акционеров — по выпискам из реестра или счета депо. Но если владение осуществляется через ЗПИФ, то владельцы паев фонда, косвенно владеющие теми же долями и акциями, не раскрываются. Вопрос о том, относятся ли пайщики к «бенефициарным владельцам», информация о которых подлежит раскрытию, дискуссионен, считает она. Кроме того, управляющие компании фондов не являются плательщиками налога на прибыль — налог удерживается при выплате дохода пайщикам, добавляет юрист.

О том, что «Траст» продал «Геотек» структуре Газпромбанка, “Ъ” сообщал еще в прошлом году, но тогда стороны не комментировали эту информацию. Сделка состоялась осенью, а в декабре о продаже сообщил глава «Траста» Александр Соколов, охарактеризовав покупателя как «качественного профильного инвестора, у которого хватит финансового и отраслевого ресурса, чтобы и удержать, и развить компанию». «Траст» получил «Геотек» в конце 2020 года за 4,9 млрд руб., приобретя актив у «ФК Открытие», некогда крупнейшего кредитора сейсморазведочной компании. «ФК Открытие» владела «Геотеком» с 2017 года, а до этого он входил в IGSS — компанию, созданную на базе сейсморазведочных активов Николая Левицкого, «Интегры» и активов американской нефтесервисной Schlumberger.

Собеседники “Ъ” отмечали, что после того, как управление «Геотеком» перешло Газпромбанку, его будут курировать бывшие топ-менеджеры другой сейсморазведочной компании — «Росгеология». Так, с октября «Геотек» возглавляет Сергей Сучков, который до 2019 года занимал пост первого замглавы «Росгеологии» в период, когда компанию возглавлял Роман Панов. Оба топ-менеджера покинули компанию в 2019 году на фоне скандала с заместителем главы «Росгеологии» Русланом Горрингом. Затем господин Панов стал первым вице-президентом Газпромбанка.

По мнению собеседников “Ъ”, учитывая высокую долговую нагрузку «Геотека», он мог быть продан за символическую цену, что позволило «Трасту» избавиться от проблемного актива. В последние годы доля «Геотека» на рынке снижалась на фоне уменьшения инвестиций в разведку, отмечает Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting. Возможности роста бизнеса он связывает с тем, что нынешний собственник сможет помочь с новыми заказами, а также с необходимостью восполнения запасов нефтегазовых компаний за счет новых регионов на суше.

Дмитрий Козлов, Ольга Шерункова

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