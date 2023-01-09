Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рестораторы собрались у Кремля

Общепит не снизил темпы открытий в центре Москвы

Рестораны высокого ценового сегмента демонстрируют устойчивость к кризису. Вопреки общероссийскому тренду на рост числа закрытий и снижение темпов открытий, в центре Москвы рестораторы сохранили активность в том числе за счет адаптации меню и концепций. Но в 2023 году число открытий заведений в центре Москвы может снизиться из-за снижения доходов бизнеса и экономии на развитии.

Фото: Grande Osteria

Фото: Grande Osteria

В 2022 году в пределах Садового кольца в Москве открылось 122 качественных ресторана, подсчитали в NF Group. По данным аналитиков, показатель соответствует уровням 2021 и 2019 годов, когда запустилось около 125 и 120 объектов соответственно, и превышает значение 2020 года, когда открылось 85 новых точек. По оценкам NF Group, полноценные рестораны обеспечили в 2022 году в центре Москвы 48% открытий, еще 20% пришлось на бары, а 32% — на кафе, кофейни, караоке и иные форматы.

Ситуация в центре Москвы отличается от общероссийской. Согласно исследованию сервиса автоматизации кафе и ресторанов r_keeper, осенью 2022 года число закрытий кафе и ресторанов по стране выросло на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвертый квартал число работающих точек снизилось на 10,4% из-за сложностей с закупкой продуктов, снижения трафика, ошибок в выборе локаций и «общей неопределенности».

Как отмечают в NF Group, начало 2022 года выдалось непростым для рынка, но часть рестораторов смогла быстро адаптироваться за счет обновления меню, пересмотра концепции и поставщиков. Директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина отмечает, что наибольшую устойчивость показали заведения ценового сегмента «люкс» и «премиум», которые незначительно зависят от внешних факторов и имеют постоянных клиентов. Хотя части таких ресторанов пришлось скорректировать ассортимент, а некоторые сделали акцент на блюда из локальных продуктов, добавляет она. По данным NF Group, 66% открывшихся в 2022 году ресторанов в центре Москвы работают со средним чеком 1–3 тыс. руб., а 8% — более 3 тыс. руб. Лидируют концепции с европейской и авторской кухней.

Основатель сети гастрономических баров «Раковая» Евгений Ничипурук указывает, что число открытий ресторанов в центре Москвы не связано с ростом трафика и финансовых показателей в отрасли. По его словам, многие проекты были задуманы еще в 2021 году, когда были сняты ограничения в связи с COVID-19. Основатель Management Factory Евгения Махнева уточняет, что весной—летом 2022 года открывались заведения, которые должны были запуститься еще в 2021 году, но были заморожены. Евгений Ничипурук добавляет, что в общепит также стали активно вкладываться и непрофильные местные инвесторы, которым вывод средств за рубеж стал недоступен. Один из лидеров по темпам открытий в центре Москвы в 2022 году — ресторанная группа Pinskiy & Co — сделала акцент на запуске проектов с другими игроками из разных индустрий, отмечали в NF Group.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что хорошие темпы открытий ресторанов в центре Москвы также могут объясняться появлением привлекательных вакантных площадей из-за ухода части международных брендов. По данным NF Group, на стрит-ритейл пришелся 71% открытий ресторанов в центре Москвы в 2022 году. Но за год доля формата сократилась на 18 процентных пунктов, а доля открытий заведений в бизнес-центрах и гостиницах выросла с 2% до 9%. Ирина Козина связывает это с возвращением сотрудников на рабочие места, а Евгения Махнева указывает, что бизнес-центры и отели в центре Москвы сегодня отличает относительно стабильный трафик.

Тем не менее новые проекты рестораторы планируют осторожно. Госпожа Махнева зафиксировала тренд на адаптацию проектов под новые бюджеты: сметы просчитываются более тщательно, некоторые статьи расходов сокращаются, а штат оптимизируется. Если раньше рестораторы были готовы войти в договор аренды любой ценой, чтобы открыть заведение в модном месте, то сейчас все более аккуратны, говорит коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко. Как отмечает Евгений Ничипурук, растущие цены на продукты и алкоголь будут давить на маржу участников рынка, поэтому 2023 год будет не так богат на ресторанные открытия.

Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...