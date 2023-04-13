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Коммерсантъ FM
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Зерно поверх барьеров

Снятие препятствий для торговли в ЕАЭС поможет разгрузке российского рынка

Евразийский банк развития подготовил два сценария для аграрного сектора стран ЕАЭС: целевой и инерционный. Первый увязан с гармонизацией внутреннего рынка союза и устранением препятствий, сдерживающих развитие торговли. При таком сценарии экспорт продовольствия из ЕАЭС в стоимостном выражении к 2035 году увеличится почти в два раза. При инерционном пути, не предполагающем активного решения существующих проблем, показатели АПК также улучшатся, но не столь значительно. Для России целевой сценарий, означающий большую свободу движения агропродукции в союзе, можно считать безальтернативным из-за ее проблем со сбытом зерна и рисками хронического затоваривания внутреннего рынка.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сложности с экспортом, мешающие развернуть торговлю зерном в масштабах, которых требует рекордный урожай 2022 года (157,7 млн тонн), привели к тому, что Россия ищет новые возможности для своих поставок. С этим, в частности, связаны новые более жесткие условия, выдвигаемые РФ в рамках зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН (см. “Ъ” от 14 марта). Об этом свидетельствует и разработка схемы торговли зерном, которая фактически повторяет «газовый ультиматум», выдвинутый Россией партнерам в прошлом году в отношении расчетов за поставки газа (см. “Ъ” 20 марта).

Еще один вариант решения экспортных проблем, который может обезопасить участников сделок с российской продукцией от вторичных санкций,— торговля через ЕАЭС, который берет на себя роль посредника во взаимодействии с третьими странами (подробнее см. “Ъ” от 6 марта). В публикуемом в четверг исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР) речь идет именно об этой части агропромышленного потенциала ЕАЭС.

В работе предлагаются два сценария развития общего рынка стран Евразийского союза: целевой и инерционный. При целевом к 2035 году валовой выпуск в секторе увеличится на $112 млрд, а экспорт — на $34 млрд (до $74 млрд). Реализацию этого сценария сдерживает целый ряд факторов. Среди самых серьезных — транспортно-логистические ограничения, из-за которых страны ЕАЭС теряют около 40% собственной сельхозпродукции. Возможным решением проблем, связанных с неразвитостью систем логистики и хранения, эксперты называют создание Евразийской товаропроводящей сети, которая позволит сокращать сроки доставки, а также обеспечивать сохранность продукции и эффективность платежных сервисов.

Часть сложностей связана непосредственно с барьерами и ограничениями внутри Евразийского региона: это проблемы в сферах технического регулирования, транспортной политики и госзакупок. Кроме того, в ЕАБР отмечают усиление внутренней конкуренции между производителями ЕАЭС (в частности, на рынках зерновых товаров) и полагают, что страны, обладающие емким национальным рынком (такие как Россия и Казахстан), могли бы проводить относительно мягкую политику регулирования импорта, а также активнее развивать сектора сельского хозяйства, с которыми связаны наибольшие перспективы экспорта в государства вне союза.

При инерционном сценарии от ЕАБР валовой выпуск сельхозпродукции к 2035 году может увеличиться на $55 млрд, а экспорт — на $24 млрд (до $64 млрд). То есть рост по этим показателям будет хоть и ниже, чем в целевом сценарии, но он все же состоится, даже если регион будет развиваться теми же темпами и по тем же направлениям, что и сейчас. Впрочем, с учетом того, что для России такое развитие событий фактически означает дальнейшее затоваривание внутреннего рынка (урожай на следующий сельскохозяйственный год сейчас также оценивается в «избыточные» 124,3 млн тонн, а экспорт — в недостаточные для разгрузки рынка 51 млн тонн), а для ЕАЭС в целом оно приведет к усилению ценового дисбаланса, целевой сценарий и связанная с ним гармонизация общего рынка выглядят фактически безальтернативными вариантами желаемого развития событий.

Кристина Боровикова

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