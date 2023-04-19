Женские секреты расскажут из Белоруссии

Российские магазины испанского продавца нижнего белья и домашней одежды Women’ secret, остающиеся закрытыми целый год, могут возобновить работу под этим же брендом. Компания, объявившая об уходе из России, передаст некоторые свои точки продаж в стране белорусскому франчайзи Fashion House. Ранее по такому пути пошел другой испанский бренд одежды — Mango, что позволило ему сохранить часть магазинов под собственной вывеской. Сегмент продажи нижнего белья по-прежнему остается привлекательным для зарубежных ритейлеров, поэтому многие из них не торопятся уходить из России, отмечают эксперты. Более того, эстонская BonBon Lingerie, работавшая до этого только в онлайне, в этом году стала открывать первые офлайн-магазины в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jesus Hellin / Europa Press / Getty Images Фото: Jesus Hellin / Europa Press / Getty Images

О планах Tendam, развивающей Women’ secret, передать свои российские магазины в управление партнеру, рассказали два источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. В HeadHunter “Ъ” обнаружил информацию о наборе персонала для магазинов сети в московских торгцентрах «Метрополис», «Авеню», «Европолис», а также в одноименном ТРК в Санкт-Петербурге и «Атмосфера» в этом же городе. Поиском сотрудником занимается белорусская компания Fashion House, указано в объявлениях. Эта компания развивает в Белоруссии по франшизе Women’ secret и ряд других западных брендов, включая Mango, MaxMara, Zegna. В России Fashion House развивает несколько магазинов итальянской Terranova.

Российские точки продаж Women’ secret остаются закрытыми с марта 2022 года, когда Tendam заявила об уходе с рынка РФ из-за военного конфликта между Россией и Украиной. В Fashion House отказались от комментариев. В российском офисе Women’ secret и испанской Tendam на запрос “Ъ” не ответили.

Магазины, которые откроет в России франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда, говорят собеседники “Ъ”. По их словам, работу могут возобновить не все точки продаж, так как партнер Women’ secret намерен отказаться от аренды площадей под нерентабельными магазинами. До прошлого года Women’ secret была в РФ достаточно крупной сетью нижнего белья с более чем 50 магазинами, из которых 18 приходилось на Москву и 11 — на Санкт-Петербург, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Испанская Tendam владеет фешен-брендами Women’ secret, Springfield, Pedro del Hierro и Cortefiel, магазины которых представлены в 89 странах. Первые магазины Women’ secret и Springfield в РФ открылись в 2006 году. В 2010 году местные торговые точки этих брендов по договору мастер-франчайзинга приобрела Melon Fashion Group. Но в 2013 году Tendam решила развивать бизнес в России самостоятельно, выкупив магазины у своего франчайзи. При этом в 2020 году розничные точки Springfield в России были переведены в онлайн. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка ООО «Фэшн Ритейл Груп», дочерней компании Tendam в РФ, составила 1,85 млрд руб.

Другая испанская одежная сеть — Mango после начала военного конфликта также передала часть своего российского бизнеса турецкой Fiba Retail. В итоге несколько магазинов Mango в Москве продолжают работать под собственной вывеской. В то же время, например, Inditex (марки Zara, Massimo Dutti, Bershka и др.) и польская LPP (Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay), передав свой российский бизнес партнерам, запретили им использовать свои марки.

В целом за 2022 год российских рынок покинуло несколько зарубежных брендов нижнего белья, среди которых Victoria`s Secret, Triumph, а также DIM, за исключением франчайзинговых точек. Но в России это развитый сегмент, на котором активными игроками являются крупные сети, небольшие бренды и авторские проекты, говорит госпожа Лебсак-Клейманс. Поэтому западные бренды Tezenis, Calzedonia, Intimissimi продолжают работать, добавляет директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Более того, эстонская сеть нижнего белья BonBon Lingerie, ранее работавшая на российском рынке только в онлайн-формате, в апреле этого года стала открывать первые офлайн-точки в Санкт-Петербурге.

Алина Савицкая