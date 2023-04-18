«Приазовнефть» дернули за косу

Краснодарская нефтяная компания (НК) «Приазовнефть» оспаривает в суде предписание Росприроднадзора, выданное после проверки соблюдения экологического законодательства при эксплуатации скважины в районе Вербяной косы на шельфе Азовского моря. Надзорное ведомство требует от НК получить заключение государственной экологической экспертизы на объект, а также оборудовать дамбу на Вербяной косе сооружениями, обеспечивающими охрану моря и лиманов от загрязнения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fishki.net Фото: fishki.net

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд назначил на 24 апреля слушание жалобы ООО «Нефтяная компания “Приазовнефть”» на решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) в споре с Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора РФ. Информация об этом размещена в картотеке суда. НК «Приазовнефть» реализует проект «Геологическое изучение, поиск и оценка месторождений углеводородного сырья в пределах Темрюкско-Ахтарского участка дна акватории Азовского моря» с целью наращивания ресурсной базы углеводородного сырья. В феврале текущего года АСКК признал законным предписание об устранении нарушений экологического законодательства, выданное нефтяной компании после проверки надзорного ведомства.

Претензии Росприроднадзора связаны с эксплуатацией «Приазовнефтью» скважины № 2 месторождения «Новое» в Темрюкском районе Краснодарского края (часть скважины находится под дном Азовского моря).

Проверка установила, что у НК отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы оценки воздействия скважины на окружающую среду (ОВОС), необходимое для ввода в эксплуатацию любого объекта на шельфе.

Кроме того, построенная нефтяниками на Вербяной косе берегозащитная дамба с автомобильной дорогой не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану Азовского моря и лиманов от загрязнения.

Вербяная коса входит в состав водно-болотных угодий дельты реки Кубань, охраняемых Рамсарской конвенцией.

ООО «НК “Приазовнефть”» зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре, в числе учредителей был Фонд госимущества Краснодарского края, в настоящее время участниками общества являются ООО «РН-Эксплорейшн» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Выручка НК «Приазовнефть» в 2020 году (последние опубликованные данные) составила 644 млн руб., чистый убыток — 1 млрд руб. (kartoteka.ru).

Как следует из решения АСКК, руководство НК «Приазовнефть» не согласилось с доводами Росприроднадзора и оспорило предписание об устранении нарушений в суде. По данным нефтяников, скважина № 2 расположена не на шельфовом, а на континентальном участке побережья Азовского моря, поэтому государственная экологическая экспертиза проекта, по мнению НК «Приазовнефть», не требуется. Однако Росприроднадзор представил суду данные о том, что участок поверхности, где обустроена скважина, расположен на острове и относится к морскому шельфу (материковой отмели).

«Приазовнефть» также возражала против возложения на нее обязанности обеспечить дамбу и техническую дорогу сооружениями, обеспечивающими защиту водных объектов от загрязнения (ливневые канализационные системы). По мнению нефтяников, при эксплуатации дороги вредных выбросов в окружающую среду не происходит. В свою очередь, надзорное ведомство указало на то, что все объекты в водоохранных зонах должны быть обеспечены защитой от загрязнения воды вне зависимости от того, происходят ли при производственной деятельности какие-либо выбросы.

В итоге суд согласился с аргументами Росприроднадзора и признал выданное НК «Приазовнефть» предписание законным.

В ООО «НК “Приазовнефть”» на запрос «Ъ-Юг» с просьбой прокомментировать предписание Росприроднадзора не ответили.

Андрей Рудомаха, координатор организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», оценивает решение АСКК в пользу Росприроднадзора как обоснованное. «Добыча нефти на скважине № 2 ведется на шельфе Азовского моря, а такая деятельность подлежит государственной экологической экспертизе. Компании надо устранять допущенные нарушения как в этой части, так и в вопросе создания защитных сооружений на дамбе на Вербяной косе. Разумеется, “Приазовнефти” придется понести определенные расходы, но охрана водных объектов от загрязнения — это обязанность любого предприятия», — отметил эколог.

Анна Перова, Краснодар