Экс-топ-менеджер банка «Крыловский» Наталья Никонович осуждена за хищение 6,1 млрд рублей

Басманный райсуд города Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Никонович, занимавшей должность члена совета директоров кубанского банка «Крыловский», сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов. Экс-топ-менеджер признана виновной в хищении 6,1 млрд руб. средств банка и приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

АО «Акционерный коммерческий банк "Крыловский"» было учреждено в 1990 году в Крыловском районе Краснодарского края на базе местного отделения Агропромбанка СССР. Акционерами банка стали предприятия агропромышленного комплекса Крыловского района. В 2003 году банк открыл филиал в Москве, в 2005 году вошел в систему страхования вкладов. В 2006 году головной офис банка «Крыловский» был переведен из станицы Крыловской в город Краснодар. В августе 2017 Центральный банк РФ отозвал у «Крыловского» лицензию в связи с выявленной крупной недостачей денежных средств, спустя месяц Арбитражный суд Краснодарского края признал банк несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим выступает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Анна Перова, Краснодар