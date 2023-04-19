О конкуренции предложено умолчать

Samsung, как сообщает газета The New York Times со ссылкой на внутренние документы Google, рассматривает возможность сменить поисковую систему по умолчанию в своих устройствах на Microsoft Bing, привлекший внимание своей интеграцией с чат-ботом на основе нейросетей. Такая возможность, по информации издания, вызвала панику в Google, и сотрудникам пришлось готовить презентацию собственных наработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Маневр Samsung вполне может быть переговорной тактикой. Выручка, которую Google получает в связи с предустановкой своего поисковика на телефоны Samsung, оценивается в $3 млрд. Допускаю, что производитель воспользовался появлением, по сути, первого серьезного конкурента Google на рынке англоязычного поиска, чтобы выторговать условия получше.

Российский поисковый рынок между тем живет по иным правилам. Во-первых, хоть он со стороны пользователя и поделен между «Яндексом» и Google, последний прекратил коммерческую деятельность в РФ. Во-вторых, вопросы предустановки сервисов «Яндекса» на продающиеся в стране устройства уже давно лежат в нормативной плоскости, а не в коммерческой. По плану разделения активов «Яндекса», анонсированному в прошлом году, поисковый бизнес останется за российской частью.

В таких условиях неудивительно, что «Яндекс» остался единственным поисковиком с пока еще мировым именем, который полноценно не представил собственный нейросетевой чат-бот. У Google он уже есть, хотя, по мнению экспертов, он и проигрывает встроенному в Bing. Китайская Baidu тоже показала подобную разработку на видео. «Яндекс» же лишь анонсировал сам факт работы над нейросетью YaLM 2.0. В публичный доступ компания выпустила только генератор изображений «Шедеврум» — технологию, весьма отдаленную от классического функционала поисковой системы. Ассистент «Алиса» же, несмотря на применение нейросетей в режиме отвлеченных диалогов, ищет факты и решения проблем на сайтах, как классический поисковик.

Многие крупные российские компании так или иначе экспериментируют с ИИ, но их наработки пока не воплощаются в продукты, позволяющие облегчать поиск информации. Та же VK старательно дистанцируется от этой области. Поисковик «Яндекса» используется не только на отошедшем VK «Дзене», но и на Mail.ru.

Но это не значит, что свято место останется пустым. В мире уже есть примеры: поисковик You.com, запущенный в 2021 году, в конце 2022 года добавил функции чат-бота и увеличил пользовательскую базу. Есть только одна загвоздка: создателям возможной альтернативы «Яндексу» в РФ придется доказывать свои преимущества не только пользователям и вендорам, но и представителям власти. А это совсем другая история.