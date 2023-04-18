Банк России отрицает связи с мировой финансовой закулисой

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в подкасте «Первого канала» «Легкие деньги» заявил, что политику регулятора определяет исключительно совет директоров, а не мировая финансовая закулиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации»,— сообщил господин Заботкин в ответ на просьбу прокомментировать слухи о влиянии скрытого лобби на решения ЦБ РФ (цитата по «Прайму»).

Зампред Банка России подчеркнул, что все решения, которые принимает регулятор, готовятся в течение продолжительного цикла специальных совещаний.

Подробнее о конспирологии в России — в материале «Ъ» «Искатели посвящений».

Григорий Лейба