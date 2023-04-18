В Ростове от клещей обработали 50 га городских территорий

Профилактическую обработку от клещей в Ростове-на-Дону провели на участках общей площадью 50 га, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

По словам градоначальника, работа была начата ранее, но затем пришлось прервать обработку из-за дождей. На данный момент от паразитов обработаны участок рощи на вдоль ж/д полотна от ул. Левобережной до площадки ДОСААФ, участок на въезде в Щепкинское урочище, роща вдоль ул. Каскадной, Кумженская роща, участок по ул. Гагринская 9/1.

Ранее также были обработаны Лелюшенковский лесопарк, рощи вдоль ул. Фурмановской, ул. Чемордачка, пр. 40-летия Победы от ОАО «Водоканал» до ост. «Боковский».

«Акарицидная обработка начата на территории городских парков культуры и отдыха. Уже выполнены работы в городском зоопарке, парке им. М. Горького, детском парке им. Вити Черевичкина и ПКиО им. Октября»,— отметил Алексей Логвиненко.

Также в текущем году будут проведены профилактические обработки на ростовских кладбищах, на площади свыше 400 га.

Анастасия Назарова