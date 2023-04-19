Фаворитам не хватает победы

В обеих полуфинальных сериях до трех побед чемпионата России по волейболу клубы, имеющие преимущество своей площадки, оказались в шаге от успеха в противостоянии. Вслед за встречающимся с петербургским «Зенитом» московским «Динамо» вторую домашнюю победу над своим соперником — новосибирским «Локомотивом» — одержал победитель регулярного чемпионата «Зенит-Казань». Правда, она получилась очень непростой, несмотря на то что команды провели на площадке всего три сета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВК «Зенит» Фото: Пресс-служба ВК «Зенит»

«Локомотив» — это команда, видимо, достойная сочувствия. Весь сезон ее мучили травмы игроков основы, а перед полуфиналом против казанского «Зенита» он лишился игрока совсем важного — сербского диагонального Дражена Лубурича. И молодой Илья Казаченков, конечно, не выглядел хотя бы более или менее равной ему заменой даже в первом матче, в котором железнодорожники все равно навязали страшному сопернику борьбу. Зенитовцы победили в четырех сетах, и два заключительных, ими выигранных, не обошлись без концовки.

Навязывал «Локомотив» ее «Зениту» и во второй встрече. В стартовом сете, правда, недолго — до того момента, когда ближе к его середине на подачу у хозяев вышел Майка Кристенсен. Одно очко они отжали, запросив видеочеллендж, все-таки зафиксировавший эйс. А вслед за этим только что вполне убедительные железнодорожники словно впали в ступор: ошибка за ошибкой. Свой второй тайм-аут в попытке выбраться из коллективного коллапса их тренер Пламен Константинов взял уже при счете 8:13. А о том, как развиваются события, можно было судить, даже не глядя на площадку. Достаточно было посмотреть на стоящего возле нее казанского коллегу Константинова Алексея Вербова и его улыбку. Вербову нравилось все. Пламену Константинову точно не нравилось многое из того, что делали его волейболисты. И речь не только всего о двух с толком использованных Казаченковым передачах из того десятка, что отправил ему в этой партии связующий Константин Абаев.

Зато в следующей все было куда интереснее, потому что те, кто поставил крест на «Локомотиве», здорово заблуждались. Пороха у него было, как выяснилось, еще предостаточно. И его хватило для того, чтобы сразу уже убежать вперед на приличную, в четыре очка, дистанцию. Потом «Зенит» ее сократил, но оседлавшие волну вдохновения железнодорожники продолжили совершать подвиги. Они впервые закрыли блоком до сих пор безупречного Максима Михайлова. Они вытянули мертвый удар от Дмитрия Волкова… Такой сет упустить было бы жутко обидно. Да его, казалось, просто невозможно упустить: «Зенит» смотрелся упершимся в твердую стенку.

Он разрушил ее буквально в один прием. Сначала повезло казанскому либеро Илье Федорову, который, отбивая мяч, закрутил его в пол на чужой половине. Затем снова оплошал Казаченков. И равновесие было восстановлено. Все в партии решал «баланс», на котором Вербов угадал, выпустив со скамейки на подачу Андрея Сурмачевского. Тот набрал очко, обеспечив «Зениту» минимальный перевес, а точку в сете поставила другая классная подача — от Кристенсена.

Третий сет был ничуть не менее любопытным. В нем соперники все время держались вровень друг с другом, и «Локомотив» совершенно не походил на команду, подкошенную свежей болезненной неудачей. Снова все решал «баланс», еще более затяжной, чем предыдущий. «Локомотив» отбивал матчбол за матчболом, но все же не выдержал, когда при счете 29:28 в пользу «Зенита» от души в площадку пальнул неукротимый Михайлов.

Казанцы повели в серии со счетом 2:0, то есть до выигрыша им не хватает еще одной победы. Но третий матч пройдет уже в Новосибирске. Также в шаге от выхода в финал находится действующий обладатель чемпионского титула «Динамо». Москвичи дважды одолели дома петербургский «Зенит».

Алексей Доспехов