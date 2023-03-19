Сербия и Косово готовы к реализации

На состоявшемся в субботу под эгидой ЕС саммите в македонском Охриде лидеры Сербии и Косово согласовали план реализации соглашения по нормализации взаимных отношений. И хотя документ не был подписан, косовский премьер Альбин Курти объявил, что он «означает фактическое признание Сербии и Косово». В ЕС же считают, что договоренность Белграда и Приштины «сузит возможности России по вмешательству в дела региона», а США рассчитывают, что это «откроет обеим странам двери к евроатлантической интеграции». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Косово Альбин Курти

Фото: Boris Grdanoski / AP Премьер-министр Косово Альбин Курти

Фото: Boris Grdanoski / AP

«После 12 часов переговоров договоренность достигнута. Косово и Сербия приняли Приложение о реализации соглашения о путях нормализации взаимных отношений»,— торжественно объявил около полуночи журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который был посредником на встрече сербского президента Александра Вучича и косовского премьера Альбина Курти в Охриде. После чего ЕС обнародовал текст согласованного приложения.

В документе Косово и Сербия обязуются «уважать и реализовать все положения Договора о нормализации отношений и данного приложения».

В договоре, который был принят 27 февраля в Брюсселе, Сербия и Косово обязались развивать «нормальные добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями», а Сербия — «не противиться членству Косово в какой-либо международной организации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Boris Grdanoski / AP Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Boris Grdanoski / AP

В приложении также отмечается, что Приштина должна «немедленно начать переговоры по обеспечению соответствующего уровня самоуправления для сербского сообщества в Косово». А Евросоюз в течение 150 дней обязался организовать «конференцию доноров для инвестиционной и финансовой помощи для Косово и Сербии», причем «выплаты не будут совершаться до того, как ЕС определит, что все положения соглашения выполнены».

По завершении переговорного марафона президент Сербии Александр Вучич попытался несколько преуменьшить значимость достигнутого. «Какой-то договор достигнут. Это не завершение, а начало. Я ничего не подписывал»,— заявил он журналистам.

При этом сербский лидер заверил: «Обязательство создания Сообщества сербских муниципалитетов будет приоритетным». Тем не менее один из пунктов приложения гласит: «Косово и Сербия согласны, что все пункты реализуются независимо друг от друга».

Косовский премьер Альбин Курти был настроен более оптимистично. Посетовав, что «Сербия отказалась подписать достигнутую договоренность», он объявил: «Это фактическое признание Косово и Сербии».

Не скрывали удовлетворения итогами охридской встречи и ее организаторы — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак. Успеху саммита способствовала и мощная «дипломатическая артподготовка», которая ему предшествовала.

Сначала в рамках подготовки к встрече в Охриде Приштину и Белград посетил Мирослав Лайчак. Вслед за ним там же побывал эмиссар США на Балканах Гейбриел Эскобар, который присутствовал и на переговорах в самом Охриде. В пятницу нормализацию отношений между Белградом и Приштиной обсудили по телефону Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. В тот же день с совместным заявлением выступили специальные советники по Балканам президента Франции, канцлера Германии и премьера Италии, призвавшие Косово «выполнить обещание о формировании Сообщества сербских муниципалитетов», а Сербию — «примириться с тем, что Косово — это соседняя страна, которая имеет свое место в международном сообществе». Наконец, отдельные телефонные разговоры с лидерами Сербии и Косово провел накануне Охрида специальный советник Госдепа США Дерек Шолле.

Смысл столь пристального внимания Запада к переговорам сербского и косовского лидеров о реализации плана нормализации отношений объясняется тем, что до сих пор Белград и Приштина подписали около 30 разного рода соглашений, большинство из которых так и остались на бумаге.

Как пояснили европейские дипломатические источники “Ъ”, в ЕС исходят из того, что «без приложения о реализации, которое должно стать неотъемлемой частью договора, европейский план представлял бы собой лишь политическую декларацию без каких-либо правовых или политических обязательств сторон».

Еще один важный для Запада аспект Охрида обозначил Мирослав Лайчак. В канун субботней встречи эмиссар ЕС объявил: «Принятие плана нормализации отношений между Сербией и Косово сузит возможности России по вмешательству в дела региона. После вторжения России на Украину стабилизация Балкан стала для ЕС как никогда важной».

А спецпредставитель США на Балканах Гейбриел Эскобар, поздравив Сербию и Косово с достижением договоренности в Охриде, заверил: «Это открывает двери к евроатлантической интеграции обеих стран».