Генпрокуратура признала экологический фонд «Беллона» нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международного экологического фонда «Беллона», основанного в Норвегии. Ведомство утверждает, что его работа была направлена, в частности, на «подрыв российской экономики», а также «дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики».

«Формируется общественное мнение о несостоятельности российской природоохранной политики, а также некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, что направлено на прекращение взаимодействия с ними на международном уровне»,— указали в Генпрокуратуре среди причин признания «Беллоны» нежелательной организацией.

Кроме того, ведомство утверждает, что экологический фонд финансировал деятельность некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По мнению Генпрокуратуры, после начала военной операции России на Украине фонд «активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации вооруженных сил РФ».

Экологический фонд «Беллона» основан в 1986 году. Деятельность организации направлена на решение глобальных климатических и экологических проблем. В 1995 году российское отделение фонда подготовило доклад «Северный флот: потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона». Автор материала, руководитель «Беллоны» в России, капитан первого ранга в запасе Александр Никитин был обвинен в разглашении гостайны. В 2000 году решением Верховного суда РФ обвинения с него были сняты. После начала российской военной операции на Украине фонд объявил об окончании работы в России. С 1995-го до марта прошлого года филиалы фонда действовали в Мурманске и Санкт-Петербурге.

Милена Костерева