Владельцы «Кристалла» подтвердили переговоры о продаже актива

ГК «Панорама», владеющая кинотеатром «Кристалл», ведет переговоры с правительством Пермского края о продаже здания в региональную собственность. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил директор «Панорамы» Станислав Мухутдинов. По его словам, если сделка состоится, то в «Кристалле» будет размещен ряд объектов культуры, в частности Пермская синематека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», предполагается, что часть здания будет находиться в ведении краевого минкульта, которому подведомственна в том числе и «Пермская синематека», а часть отдадут для нужд краевого агентства по делам молодежи.

В конце февраля стало известно, что ГК «Панорама» расторгла с компанией «Синема Парк» договор об аренде федеральной киносетью «Кристалла»: владельца помещений не устроили предложенные «Синема Парком» изменения принципа начисления арендной платы. Еще до этого появилась информация, что власти Прикамья ведут с собственниками «Кристалла» переговоры о покупке объекта в собственность края для размещения там регионального Дома молодежи. В краевом правительстве тогда сообщали, что это лишь один из рассматриваемых вариантов. В «Панораме» ситуацию не комментировали.