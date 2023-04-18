Количество заболевших корью на Кубани увеличилось до 29

В Краснодарском крае число заболевших корью выросло до 29. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По восемь зараженных выявили в Краснодаре и Сочи. Еще шесть заболевших обнаружили в Анапе.

В середине февраля 2023 года на Кубани корью болели 12 человек. На тот момент инфекция была выявлена в Краснодаре и Анапе.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Оно характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью на коже.

Татьяна Ручкина

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