На Кубани число заболевших корью выросло до 12

С начала февраля число заболевших корью в Краснодарском крае увеличилось до 12. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

«Один случай кори завозной. Инфекция выявлена в двух городах – Анапе и Краснодаре», – уточнила она.

По данным Роспотребнадзора, большая часть заболевших – взрослые, также инфекция выявлена у двоих детей из Краснодара, еще трое детей заболели в Анапе.

В настоящий момент предприняты необходимые противоэпидемические меры, проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, установлены источники инфекции и контактные лица. Вакцинация от кори считается единственным профилактическим мероприятием, подчеркнула Ирина Вороноква.

О первом случае кори в Анапе стало известно 4 февраля. Ею заболела первоклассница, которая была в регионе, который считается неблагополучным по заболеванию корью (какой именно — не уточняется). В школе №11, где учится девочка, ввели 21-дневный карантин.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью на коже.

По мнению профессора НИУ ВШЭ, доктора медицинских наук, вице-президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова, отдельные случаи возникновения кори — не должны пугать, так как население России против кори хорошо привито. Необходимость ревакцинации, по его словам, можно рассматривать только когда возникает массовое заболевание. Вместе с тем он отмечает ослабление кампании по вакцинации от других вирусных инфекций, в том числе кори, во время пандемии коронавируса.

Чем опасна корь в XXI веке и как от нее защититься, рассказала заслуженный работник здравоохранения Кубани, заведующая педиатрическим отделением City-Clinic Елена Дереза.

Наталья Решетняк

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