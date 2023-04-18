Песков не знает, будет ли Путин участвовать в акции «Бессмертный полк»

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно, примет ли Владимир Путин участие в акции «Бессмертный полк» в этом году. По мнению представителя Кремля, альтернативные форматы проведения акции будут востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время шествия «Бессмертного полка» в 2022 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время шествия «Бессмертного полка» в 2022 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не могу сказать насчет (участия.— "Ъ") президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Организаторы «Бессмертного полка» заявили, что в этом году «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире». В частности, предлагается размещать портреты ветеранов на автомобилях либо «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня». С апреля ведется традиционная подготовка к параду Победы.

Лаура Кеффер