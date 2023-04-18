Суд отпустил второго фигуранта дела об обмане дольщиков ГК «Дискус»

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения второму фигуранту уголовного дела о махинациях со средствами дольщиков ГК «Дискус». Председателя правления ряда потребительских жилищно-строительных кооперативов (ПЖСК) Олега Басалаева суд отпустил под запрет определенных действий, рассказали в пресс-службе суда, добавив, что задержанного освободили из-под стражи. Следствие настаивало на заключении Олега Басалаева в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Напомним, вчера суд отказал в аресте основателя и владельца группы строительных компаний «Дискус», депутата горсовета Алексея Джулая.

В начале апреля региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о махинациях со средствами дольщиков ГК «Дискус». Оно расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Речь в деле, по информации прокуратуры, идет о «хищении мошенническим путем неизвестными лицами из числа руководителей ГК «Дискус» и созданных ею двух ПЖСК, средств участников долевого строительства двух многоквартирных жилых домов в Плющихинском микрорайоне». Один из этих домов планировалось сдать ещё в 2018 году, а второй — в первом квартале текущего года.

На судебном заседании по избранию меры пресечения Алексей Джулай сообщил, что деньги дольщиков не похищал.

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Илья Николаев