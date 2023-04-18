Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Новороссийска получил срок за видео с призывами «взрывать русский мир»

В Новороссийске суд признал 29-летнего местного жителя виновным в публичных призывах к террористической деятельности, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Суд установил, что 24 августа 2022 года мужчина, находясь на набережной города Новороссийска, записал, а затем разместил в канале одного из мессенджеров несколько видеосюжетов с призывами террористической направленности. Видео, которое было доступно для публичного просмотра, сохранилось в одном из пабликов Новороссийска с заголовком «Такой гаденыш живет среди нас».

Судя по записи, мужчина был пьян, вел себя агрессивно и с использованием нецензурной лексики рассказывал о том, как он ненавидит «русский мир». Злоумышленник призывал устраивать взрывы в общественных местах и предлагал передать ВСУ координаты для ракетного удара по Новороссийску.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками ФСБ России, мужчина был задержан и сейчас находится под стражей.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...