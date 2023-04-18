Житель Новороссийска получил срок за видео с призывами «взрывать русский мир»

В Новороссийске суд признал 29-летнего местного жителя виновным в публичных призывах к террористической деятельности, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Суд установил, что 24 августа 2022 года мужчина, находясь на набережной города Новороссийска, записал, а затем разместил в канале одного из мессенджеров несколько видеосюжетов с призывами террористической направленности. Видео, которое было доступно для публичного просмотра, сохранилось в одном из пабликов Новороссийска с заголовком «Такой гаденыш живет среди нас».

Судя по записи, мужчина был пьян, вел себя агрессивно и с использованием нецензурной лексики рассказывал о том, как он ненавидит «русский мир». Злоумышленник призывал устраивать взрывы в общественных местах и предлагал передать ВСУ координаты для ракетного удара по Новороссийску.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками ФСБ России, мужчина был задержан и сейчас находится под стражей.

Анна Перова, Краснодар