Жителя Новороссийска будут судить за призывы «взрывать русских»

В Новороссийске передано в суд уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Летом прошлого года молодой человек, находясь на центральной набережной Новороссийска, записал, а затем выложил в интернет несколько роликов, в которых он призывает взорвать «весь этот русский мир» и предлагает дать ВСУ координаты набережной Новороссийска для нанесения ракетного удара. Видео, в котором активно используется нецензурная лексика, сохранилось в одном из городских пабликов, пользователи разместили его с заголовком «Такой гаденыш живет в Новороссийске среди нас».

Личность злоумышленника выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю, вскоре молодой человек был задержан, сейчас он находится под стражей.

Фигуранту дела предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет.

Анна Перова, Краснодар