Volkswagen показал электрический седан ID.7

Компания Volkswagen официально представила ID.7 — первый в линейке марки электрический седан.

Новинка построена на платформа MEB. Базовым станет заднеприводный заднемоторный вариант, а топовые версии получат два электромотора и полный привод. В линейке появится также спортивный вариант GTX. Базовым вариантом для рынка Китая стал заднеприводный заднемоторный 204-сильный седан с батареей на 77 кВт·ч, а в Европе появится версия с новым — самым мощным и самым тяговитым — электромотором APP550 на 286 л.с. Аккумуляторы 82 77 кВт·ч и 91 кВт·ч обеспечат запас хода до 615 и 700 км соответственно.

В оснащение Volkswagen ID.7 войдут адаптивная подвеска и адаптивное рулевое управление, адаптивный круиз-контроль Travel Assist, ассистент парковки, матричные фары, интеллектуальный климат-контроль, электрохромная панорамная крыша, сиденья Climatronic с электроприводом, обогревом и вентиляцией и новой версией встроенного массажера, а также ряд другого оборудования.

В распоряжении водителя будет миниатюрная цифровая приборная панель и 15-дюймовый тачскрин мультимедиа, а также проекционный экран с технологией дополненной реальности. Предусмотрена аудиосистема Harman/Kardon мощностью 700 Вт.

Выпуск нового электромобиля Volkswagen ID.7 наладят в Китае и Германии. Продаваться новинка будет в Европе, Китае и Северной Америке.

Максим Вершинин

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