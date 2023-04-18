Mercedes-Benz рассекретил электрический кроссовер Maybach

Компания Mercedes-Benz расширила линейку премиального суббренда Maybach — в гамме появился электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

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Новинка создана на базе серийной модели Mercedes-Benz EQS SUV и визуально отличается только новым декором кузова. Кроссовер получил расширенный хромированный декор кузова, особые по дизайну колеса и вставки с паттерном из логотипа Maybach. Опционально доступна двухцветная окраска кузова.

Оснащение Mercedes-Maybach EQS 680 SUV включает в себя ряд оборудования, предложенного для Mercedes-Benz EQS SUV за доплату. Новинка получила более дорогую отделку, особую графику мультимедиа MBUX Hyperscreen, раздельные кресла второго ряда со встроенным обогревом, вентиляцией и массажером. Доступны складные столики, встроенный холодильник, мультимедиа с 11,6-дюймовыми экранами для задних пассажиров, акустика Burmester и другие опции.

Электромобиль получил 658-сильную двухмоторную силовую установку и батарею 107,8 кВт·ч с запасом хода до 600 км. Базовое оснащение полноприводного кроссовера включает в себя пневмоподвеску и полноуправляемое шасси, а кроме того новинка получила особый режим движения Maybach с максимально комфортными настройками.

Напомним, серийный Mercedes-Benz EQS SUV был показан весной 2022 года. Новый Mercedes-Maybach EQS 680 SUV появится в продаже до конца 2023 года.

Максим Вершинин

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