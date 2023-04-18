В России за 2022 год стало на 1,4 млн меньше курильщиков

За 2022 год количество курящих россиян уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 млн человек, следует из аналитического доклада FinExpertiza, основанного на данных Росстата. В прошлом году число российских граждан, которые курят, составило 22,99 млн человек, или 19,2% населения старше 15 лет.

В материалах FinExpertiza отмечается, что самыми курящими регионами в 2022 году стали Республика Алтай, где табачную продукцию употребляет 34,2% взрослого населения, Сахалинская (33,5%) и Магаданская (31,9%) области.

Наименьшее число курящих было зафиксировано среди жителей Чечни, там курит только 3,3% населения старше 15 лет, а также Ингушетии (4%) и Дагестана (6%). За прошедший год меньше курить стали в 49 регионах России. Наибольшее снижение количества курящих отмечается в Мордовии — там доля никотинозависимого населения сократилась до 10,2%.

Эксперты подчеркивают, что курение чаще всего распространено среди мужчин. В целом по России курит каждый третий мужчина и только каждая двенадцатая женщина. Доля курящих среди мужчин в 2022 году составила 34,6%, среди женщин — 8,3%.

Количество курящих россиян снижается не первый год. В 2019 году систематически потребляло табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 млн человек. В 2020 году количество курящих жителей России сократилось на 7,3%, в 2021-м — на 6,1%.

Милена Костерева