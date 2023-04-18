Производство грибов на Кубани увеличилось почти вдвое

За последние несколько лет производство грибов в Краснодарском крае увеличилось почти в два раза. Только в 2022 году в регионе вырастили 20,6 тыс. тонн, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев считает, что в рамках импортозамещения грибы являются одним из перспективных направлений сельского хозяйства. Всего в регионе их выращивают четыре промпредприятия в Краснодаре, Кореновском и Крыловском районах, а также небольшие фермерские хозяйства. В 2022 году в столице региона открыли тепличный комплекс мощностью до 1,3 тыс. тонн в год.

С 2020 года грибы включены в перечень сельскохозяйственной продукции. За счет этого предприятия и фермеры могут пользоваться льготами и инвестиционным кредитованием.

Татьяна Ручкина

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