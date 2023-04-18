Посол РФ осудил Welt за интервью с «призывом к убийству» Путина

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал «пробитием дна» публикацию в немецкой газете Welt с заголовком о «наиболее простом» способе завершения российско-украинского конфликта убийством президента РФ Владимира Путина. Речь идет об интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, которое озаглавлено его цитатой.

«Welt этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок. И даже выносит в заглавие. Достойно сожаления, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз "пробивая дно". Это возмущает, но уже не удивляет»,— говорится в комментарии господина Нечаева в Telegram-канале посольства.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в марте 2022 года выступил с призывом к убийству Владимира Путина. Кремль тогда заявлял, что «в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума». Белый дом не поддерживал высказывание господина Грэма и заявлял, что США не выступают за смену режима.

Леонид Уварчев