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Замглавы Минфина Сазонов допустил использование внебиржевых котировок СПбМТСБ для определения цены Urals

Статс-секретарь—заместитель министра финансов Алексей Сазонов заявил, что ведомство готово использовать внебиржевые котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) для определения цены нефти марки Urals. По его словам, Минфин учитывает недостаточную ликвидность биржевых торгов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чтобы не допустить снижения доходов бюджета, cказал господин Сазонов, на первоначальном этапе внебиржевые индикаторы СПбМТСБ можно использовать параллельно с другими котировками. «В случае если внебиржевые котировки будут репрезентативны и обеспечивать те доходы бюджета, которые мы планируем, то, конечно, со временем это возможно»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Алексей Сазонов добавил, что сделки с взаимозависимыми лицами потенциально могут искажать котировку. В связи с этим Минфин предлагает исключить сделки с аффилированными лицами при определении цены Urals с учетом внебиржевых котировок СПбМТСБ.

СПбМТСБ неоднократно предлагала закрепить методику расчета налога на добычу полезных ископаемых, экспортных пошлин, других обязательных платежей на основе данных о заключенных сделках на внебиржевой основе. Минфин обещал рассмотреть эту возможность в первом квартале 2023 года.

В апреле в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Согласно закону, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле дисконт Urals составит более $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent, в мае дисконт составит $31 от Brent, в июне — $28.

О нефтегазовых доходах России — в материале «Ъ» «Дотянуть до базы».

Лусине Баласян

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