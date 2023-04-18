Бывшему директору нацпарка дали волю

Отменен приговор бывшему директору нацпарка «Самарская Лука» Александру Губернаторову, ранее осужденному на пять лет колонии за хищение почти 10 млн руб. спонсорских средств. Кассационная инстанция установила, что райсуд допустил «существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела». Компании-спонсоры сами настаивали, что к финансируемым ими мероприятиям не было претензий. Представители экологической общественности, выступившие в защиту господина Губернаторова, указывали: обвинение построено в том числе на показаниях сотрудников нацпарка, наказанных экс-директором за служебные нарушения и подлоги, а сам он за годы своей работы, «направленной на сохранение природных комплексов "Самарской Луки"», приобрел «влиятельных недоброжелателей среди браконьеров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Губернаторов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Александр Губернаторов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему директору национального парка «Самарская Лука» Александру Губернаторову. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти в другом судейском составе. Господин Губернаторов будет отпущен из колонии, где он отбывает наказание. Суд решил ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Александр Губернаторов был приговорен районным судом к пяти годам колонии общего режима в мае прошлого года. Экс-главу нацпарка признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ): хищении денег, перечисленных в качестве благотворительной и спонсорской помощи на проведение экологических мероприятий, строительство и благоустройство объектов и территории нацпарка «Самарская Лука». Также его осудили за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Национальный парк «Самарская Лука» — особо охраняемая природная территория федерального значения, которая основана 28 апреля1984 года. Площадь парка составляет 131,9 тыс. га. Из них почти половина территории покрыта лесом. «Самарская Лука» вместе с Жигулевским заповедником имени Спрыгина входит в состав Средне-Волжского комплексного биосферного резервата, созданного под эгидой ЮНЕСКО.

По версии следствия, господин Губернаторов присвоил почти 10 млн руб. пожертвований, полученных «Самарской Лукой» от нескольких компаний, в том числе ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез». Нацпарк якобы просил компании выделить благотворительную помощь на развитие, гласило обвинительное заключение, но все работы в итоге проводились за счет средств «Самарской Луки». Однако на суде свидетели обвинения не подтвердили факты мошенничества — компании-спонсоры пояснили, что к финансируемым ими мероприятиям у них не было претензий. Выступая с последним словом, Александр Губернаторов заявлял, что дело «заказное».

Защита экс-главы нацпарка ранее пыталась оспорить приговор. Однако в октябре минувшего года областной суд оставил решение в силе. В апелляционной жалобе адвокаты отмечали, что суд провозгласил приговор в неподписанном виде. Они обращали внимание, что на оглашении приговора в зал суда не были допущены родственники и коллеги Александра Губернаторова, а также представители СМИ. В апелляции также было указано, что суд незаконно признал виновным экс-главу нацпарка в хищении денег ООО «"Кока-кола" ЭйчБиСи Евразия» при наличии достаточных доказательств исполнения договора. По мнению защиты, у суда отсутствовали доказательства виновности Александра Губернаторова в части использования служебного транспорта нацпарка: «Не указано место, время и дата совершения преступления». «Фактически судебное следствие проведено не было — без оснований для этого были оглашены показания практически всех свидетелей, данные ими на предварительном следствии,— подчеркивала сторона защиты.— Эти показания в итоге положены в приговор. Показания, которые были даны ими в суде, в приговор не вошли и судом проигнорированы». Наказание «не отвечает принципам справедливости и гуманизма и не соответствует степени общественной опасности вмененного преступления», настаивали адвокаты: «Губернаторову почти 60 лет. К уголовной ответственности он никогда не привлекался. Имеет множество наград. Губернаторов страдает хроническими заболеваниями и живет вдвоем с женой, которая также страдает хроническими заболеваниями».

Кассационная инстанция частично согласилась с этими доводами и установила, что первая инстанция при рассмотрении уголовного дела допустила «существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела». «При постановлении приговора совокупность доказательств, представленных обвинением, и доводы стороны защиты должной оценки не получили, судом не учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы о виновности Губернаторова и квалификации его действий, в связи с чем приговор и апелляционное определение, не устранившее допущенные нарушения, были отменены»,— отмечают в кассационном суде.

Ранее сообщество экологов направило обращения в прокуратуру и СУ СК РФ по Самарской области, а также председателю СКР Александру Бастрыкину в защиту экс-главы «Самарской Луки». В нем говорилось, что уголовное дело расследовано предвзято, с выводами, не основанными на фактах, и использованием свидетельских показаний некоторых сотрудников нацпарка, наказанных в разное время Александром Губернаторовым за служебные нарушения и подлоги. Они считают, что экс-директор нацпарка за годы своей работы, «направленной на сохранение природных комплексов "Самарской Луки"», приобрел «влиятельных недоброжелателей среди браконьеров».

Отметим, это второй за несколько месяцев отмененный приговор в отношении экологов. В начале года четырех сотрудников Кроноцкого заповедника приговорили к лишению свободы на сроки от трех до пяти с половиной лет, обвинив в хищении госсредств, выделенных на очистку территории от советского техногенного мусора. Также суд удовлетворил иск прокурора на сумму 454,6 млн руб. и иск Минприроды РФ на сумму 16,8 млн руб. о взыскании ущерба. Однако краевой суд отменил приговор в феврале 2023 года. Сотрудники заповедника были освобождены в зале суда под подписку о невыезде. За осужденных вступились местные власти и российские экологические организации, а прокуратура в ходе апелляционных слушаний сама просила заменить реальный срок на условный. Дело возвращено на повторное рассмотрение в ином судейском составе.

Ани Айвазян, Самара