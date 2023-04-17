Деньги из пепла

Стоимость четырех квартир в пострадавшем от пожара объекте культурного наследия «Дом П.Л.Чардымова» власти оценили в 472 тыс. руб. Деньги должна получить банкротящаяся «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК). Она несколько лет пыталась избавиться от квартир в разрушающемся доме-памятнике, в том числе продавая их частным лицам. Каждый раз суды возвращали квартиры компании-банкроту. С учетом того, что компания долгие годы не предпринимала никаких усилий для сохранения дома Чардымова, суд постановил изъять у ВВСК эту недвижимость в собственность Нижегородской области. Если нижегородские депутаты одобрят выделение средств из областного бюджета, банкрот получит за сгоревшую недвижимость в два раза больше, чем от ее неудавшейся продажи частникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Останки дома Чардымова перейдут в госсобственность

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Останки дома Чардымова перейдут в госсобственность

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области намерено направить более 472 тыс. руб. на возмещение стоимости квартир в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Дом П.Л.Чардымова». Соответствующие поправки внесены в проект изменений в областной бюджет на 2023 год. При этом в мае 2022 года в доме Чардымова, находившимся в аварийном состоянии, произошел пожар. Пострадал исторический деревянный особняк, полностью сгорело примыкающее к нему здание. При обследовании были найдены признаки поджога, полиция ищет преступников. Часть помещений в сгоревших домах принадлежали городу, часть — обанкротившейся Волго-Вятской строительной компании (ВВСК).

Остатки сгоревшего дома в стиле «модерн» планировалось изъять у собственника и передать в областную казну.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода установил, что до 2020 года четыре квартиры в ОКН принадлежали ВВСК, компания несколько лет находится в процедуре конкурсного производства. Власти выяснили, что собственник за своим имуществом не следил: конструкции здания гнили и разрушались, не было окон и части кровли. Также в судах с областным управлением госохраны ОКН выяснилось, что ранее банкрот продавал своих четыре квартиры ООО «Рейнбоу» без передачи охранных обязательств, в дальнейшем перешли к ООО «Стройальянс» также без передачи охранных обязательств.

Сделки были оспорены и проданные квартиры были возвращены в собственность ВВСК и включены в конкурсную массу. В 2020 году опять были проданы банкротом четырем физлицам в общей сложности за 240 тыс. руб.

Стоимость была рассчитана на основании экспертного заключения ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», которое признало дом «годными остатками». В заключении было указано, что проживание в квартирах невозможно. Новые владельцы квартир в череде судебных разбирательств пытались добиться расселения дома и предоставления им благоустроенного жилья, но им это не удалось. Весной 2022 года суд признал очередные сделки по продаже квартир недействительными и обязал ВВСК вернуть покупателям деньги.

Регулярно повторяющиеся попытки ВВСК продать жилые помещения в аварийном доме-памятнике, проводимые с нарушениями охранного законодательства, суд трактовал кА нежелание сохранить исторический объект. В связи с этим суд решить изъять у ВВСК квартиры в сгоревшем доме в областную собственность. При этом суд счел ошибочной оценку при продаже физическим лицам, указав, что методика расчетов не соответствовала нормативам, разработанным для объектов культурного наследия.

Поэтому областное правительство намерено выкупить квартиры после пожара по цене в два раза большей, чем их пыталось продать ВВСК. Региональные власти обещали восстановить объект культурного наследия по строительным чертежам и фотографиям, так как обмеров своевременно сделано не было.

Руководитель нижегородского областного управления по охране ОКН Григорий Меламед сообщил «Ъ-Приволжье», что разработка проекта по восстановлению «Дома П.Л.Чардымова» начнется в этом году, а начало работ, при благоприятном стечении обстоятельств, запланировано на 2024 год. Что именно будет являться объектом охраны, господин Меламед не уточнил. Ранее в управлении говорили, что под охранный статус подпадает только внешний облик дома,

без его внутренних интерьеров. Это сильно облегчит задачу по восстановлению памятника. Поправку о выделении средств из областного бюджета на выплату ВВСК должны утвердить депутаты областного законодательного собрания.

Андрей Репин