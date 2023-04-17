«Мегафон» устроил ротацию

Подразделение ПАО «Мегафон» в Санкт-Петербурге возглавит Максим Токаренко, последние девять лет работавший главой самарского филиала оператора мобильной связи. На новой должности господин Токаренко сменит Владимира Бакалова, проработавшего на этой позиции 10 лет. Эксперты говорят, что смена менеджера никак не повлияет на работу регионального отделения — сегодня все ключевые решения принимаются в Москве, а руководителям на местах отведена техническая роль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Мегафон» Фото: пресс-служба ПАО «Мегафон»

В понедельник, 17 апреля, стало известно, что региональное отделение ПАО «Мегафон» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возглавит Максим Токаренко. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в самой компании. Новый менеджер займет место Владимира Бакалова, возглавлявшего петербургское отделение «Мегафона» с 2013 года. В пресс-службе оператора рассказали, что господин Токаренко сконцентрируется на «достижении неоспоримого лидерства оператора в Петербурге по доле абонентской базы за счет увеличения отрыва от конкурентов по широте покрытия и скорости мобильного интернета, расширения пула цифровых продуктов и решений для бизнеса». Также в его полномочия войдет развитие бренда Yota.

Как отметил директор по региональному развитию «Мегафона» на Северо-Западе Михаил Прахов, при Владимире Бакалове «Мегафон» запустил сотовую связь в тоннелях городского метрополитена. Теперь, как говорят в пресс-службе телекоммуникационной компании, господин Бакалов переведен на работу с федеральными проектами «с фокусом на Севеную столицу».

Генеральный директор информационно-аналитического агентства (ИАА) TelecomDaily Денис Кусков считает, что назначение нового управленца никак не скажется на работе местного филиала.

«Уже давно должность регионального топ-менеджера чисто номинальная. Все решения с точки зрения финансирования, технического развития находятся в столице. Поэтому в смене управленца нет ничего сверхъестественного. Несмотря на то, что компания всегда активно присутствовала на местном рынке, а Петербург и Ленобласть являются для “Мегафона” флагманским регионом, серьезных изменений в работе не будет, поскольку все решения принимаются в Москве»,— считает Денис Кусков.

Гендиректор ИАА «Рустелеком» Юрий Брюквин рассказал, что менеджеры в региональных филиалах сотовых операторов меняются достаточно часто. В среднем они работают два-три года, после чего происходит ротация. Это делается по двум причинам: либо человек уже перерос свою должность и идет выше, либо для того, чтобы исключить коррупционные схемы.

«Что касается конкретно Петербурга, местные топ-менеджеры достаточно ограничены в своих возможностях. Влияния на городские структуры они уже практически не имеют. Если раньше управленец был вхож в Смольный и его регулярно приглашали для решения каких-то вопросов, они могли лоббировать интересы компании. Сейчас это сошло на нет. Выстроенная вертикаль не дает менеджерам возможности задействовать все ресурсы, их работа становится ограниченной»,— сообщил господин Брюквин.

Недавно произошла смена и главы филиала МТС в Петербурге. На этот пост назначили Александра Соловенчука, который возглавлял бизнес компании в Новосибирской области.

Екатерина Рязанова