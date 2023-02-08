Новым директором МТС в Петербурге и Ленобласти стал Александр Соловенчук

Александр Соловенчук стал руководителем филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ранее он возглавлял бизнес компании в Новосибирской области, сообщили 8 февраля в пресс-службе.

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Господин Соловенчук будет отвечать за усиление позиций МТС на розничном и корпоративном рынках МТС в Петербурге и Ленобласти. В его задачи войдет развитие передовых цифровых продуктов компании, облачных технологий, Big Data, а также вывод на рынок новых экосистемных сервисов.

Александр Соловенчук начал карьеру в МТС в 2004 году с должности директора по работе с партнерами филиала МТС макрорегиона «Сибирь». До прихода в компанию работал в фармацевтической отрасли.

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