Аварию на Федоровском гидроузле оценили административно

Как стало известно «Ъ-Юг», вступило в силу решение об административном наказании Сергея Якубы, бывшего заместителя директора ФГБУ «Управление “Кубаньмелиоводхоз”», который признан виновным в нарушении требований безопасности при эксплуатации Федоровского гидроузла. Год назад гидротехническое сооружение было разрушено потоком реки Кубань, из-за чего значительные площади рисовых систем в Краснодарском крае остались незасеянными. Инцидент с плотиной также исследуется в уголовном деле о превышении полномочий, в котором господин Якуба является подсудимым.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Краснодарский краевой суд (ККС) оставил без изменений решение Октябрьского райсуда Краснодара о привлечении бывшего первого заместителя директора ФГБУ «Управление “Кубаньмелиоводхоз”» Сергея Якубы к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ («Нарушение требований безопасности при эксплуатации гидротехнического сооружения»). Судебный акт, в котором идет речь об аварии на Федоровском гидроузле реки Кубань, опубликован в картотеке ККС. Господину Якубе назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Юг», 22 апреля прошлого года поток реки Кубань снес шлюзы и плотину Федоровского гидроузла. Сооружение 1971 года постройки, принадлежащее Минсельхозу РФ, находится в ведении ФГБУ «Управление “Кубаньмелиоводхоз”».

В ходе расследования инцидента специалисты Ростехнадзора выяснили, что первый заместитель директора ФГБУ Сергей Якуба, курировавший деятельность по водопользованию и водораспределению, неправильно оценил риски в ходе эксплуатации гидротехнического сооружения и отдал неправомерное указание о повышении уровня воды, что привело к критическим последствиям.

Из материалов процесса следует, что с сентября 2021 года плотина Федоровского гидроузла находилась на реконструкции, в декабре того же года строители заметили подвижку плотины, но реконструкция продолжалась. В апреле 2022 года «Кубаньмелиоводхоз» стал получать заявки на подъем воды на гидроузле: определенный уровень был нужен генподрядчику для выполнения строительных работ. 7 апреля 2022 года вода была поднята на уровень 10,5 м, все системы гидроузла работали штатно. Следующая заявка поступила 21 апреля, требовалось поднять воду до 12,7 м, команду, как обычно, передал телефонограммой сам Сергей Якуба. Через несколько часов сооружения Федоровского гидроузла рухнули под напором воды.

Сергей Якуба не признал себя виновным в нарушении норм безопасности, экс-чиновник настаивал на том, что административное производство подменяет расследование уголовного дела, призванного установить виновных в произошедшей аварии

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что в декабре 2022 года в Советский райсуд Краснодара поступило уголовное дело в отношении Сергея Якубы о превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). К настоящему времени по делу прошли четыре заседания, следующее назначено на 11 мая.

По данным обвинения, господин Якуба дал указание пустить воду, хотя знал об аварийном состоянии плотины. Прямой ущерб от действий чиновника оценен в 270 млн руб. Кроме того, в регионе были снижены площади посевов риса, так как рисовые чеки не были обеспечены водой в полном объеме, валовый сбор риса на Кубани в 2022 году снизился почти на треть.

В случае признания Сергея Якубы виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Юристы указывают на то, что установленные в административном производстве обстоятельства могут считаться преюдициальными, то есть не требующими повторного доказывания, но это не делает исход уголовного дела предрешенным. «Если решение по административному делу не будет отменено вышестоящей инстанцией, то есть ответственность лица будет подтверждена решением суда, то в рамках уголовного дела не требуется повторно доказывать, что именно это лицо совершило действия, приведшие к аварии. Но не стоит забывать, что к административной ответственности господин Якуба привлечен за нарушение требований безопасности, в рамках же уголовного дела речь идет о превышении полномочий. Несмотря на наличие связи, предположу, что факт административного нарушения в данном случае необязательно подтверждает то, что при его совершении лицо превысило свои полномочия», — пояснил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Анна Перова, Краснодар