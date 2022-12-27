В Краснодаре передано в суд уголовное дело об аварии на Федоровском гидроузле

Советский районный суд Краснодара принял к рассмотрению уголовное дело в отношении заместителя директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» Сергея Якубы, обвиняемого в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. О завершении расследования уголовного дела о крупной аварии на Федоровском гидроузле стало известно в ходе пресс-конференции с участием прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

Как ранее писал «Ъ-Юг», плотина Федоровского гидроузла была разрушена потоком реки Кубань 22 апреля этого года, инцидент произошел во время ремонтных работ на плотине. Федоровский гидроузел находится в ведении ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз». По данным прокуратуры, Сергей Якуба знал об аварийном состоянии плотны, тем не менее он дал указание запустить воду в оросительную систему, что привело к разрушению мелиоративного сооружения. Обвинение полагает, что действия заместителя директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» нанесли бюджету ущерб в размере стоимости плотины, которая оценена в 270 млн руб. Кроме того, в пяти муниципалитетах Краснодарского края были снижены площади посевов риса, так как из-за аварии рисовые чеки не были обеспечены водой в полном объеме. В уходящем году валовый сбор риса на Кубани составил 652 тыс. т, что на 28,9% меньше показателя прошлого года, одной из причин снижения урожая стала авария на Федоровском гидроузле.

По данным краевой прокуратуры, заместитель директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» Сергей Якуба находится под домашним арестом.

Анна Перова, Краснодар