В Краснодаре передано в суд уголовное дело об аварии на Федоровском гидроузле

Советский районный суд Краснодара принял к рассмотрению уголовное дело в отношении заместителя директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» Сергея Якубы, обвиняемого в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. О завершении расследования уголовного дела о крупной аварии на Федоровском гидроузле стало известно в ходе пресс-конференции с участием прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.
Как ранее писал «Ъ-Юг», плотина Федоровского гидроузла была разрушена потоком реки Кубань 22 апреля этого года, инцидент произошел во время ремонтных работ на плотине. Федоровский гидроузел находится в ведении ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз». По данным прокуратуры, Сергей Якуба знал об аварийном состоянии плотны, тем не менее он дал указание запустить воду в оросительную систему, что привело к разрушению мелиоративного сооружения. Обвинение полагает, что действия заместителя директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» нанесли бюджету ущерб в размере стоимости плотины, которая оценена в 270 млн руб. Кроме того, в пяти муниципалитетах Краснодарского края были снижены площади посевов риса, так как из-за аварии рисовые чеки не были обеспечены водой в полном объеме. В уходящем году валовый сбор риса на Кубани составил 652 тыс. т, что на 28,9% меньше показателя прошлого года, одной из причин снижения урожая стала авария на Федоровском гидроузле.
По данным краевой прокуратуры, заместитель директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» Сергей Якуба находится под домашним арестом.