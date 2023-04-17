Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель получила высшую государственную награду Германии

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня вечером, 17 апреля, получила высшую государственную награду своей страны — Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Церемония состоялась в замке «Бельвю» в Берлине, награду экс-канцлеру вручил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ангела Меркель удостоена высшей государственной награды за «выдающиеся заслуги перед нацией». Она стала лишь третьей, кто удостаивался этой чести, после бывших канцлеров Конрада Аденауэра и Гельмута Коля.

На торжественную церемонию с ужином Ангела Меркель пригласила 20 человек, среди гостей оказались действующий канцлер Олаф Шольц, работавший в качестве министра финансов в последнем кабинете госпожи Меркель, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занимавшая разные министерские посты в правительстве Ангелы Меркель. Среди гостей также значатся члены семьи и соратники экс-канцлера, включая бывшего министра экономики и энергетики Петера Альтмайера и многолетнего представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Однако не все в Германии согласны с вручением высшей награды Ангеле Меркель. Например, бывший министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, работавший с экс-канцлером на протяжении всех 16 лет, в разговоре с газетой Handelsblatt отметил, что не стал бы включать бывшего руководителя ФРГ в список великих канцлеров. «Возможно, еще слишком рано судить об этом окончательно»,— сказал он.

Ангела Меркель в последнее время часто подвергается критике внутри страны и за ее пределами, в том числе за якобы чересчур мягкую политику на российском направлении.

Впервые Большой крест в специальном исполнении был вручен первым президентом ФРГ Теодором Хойсом в январе 1954 года только что вступившему на второй срок первому канцлеру Западной Германии Конраду Аденаэру. В 1998 году президент ФРГ Роман Херцог удостоил высшей награды канцлера Гельмута Коля, занимавшего эту должность 16 лет. Вручение ордена канцлеру Колю стало символичным, так как, по словам президента ФРГ Херцога, он объединил Германию, завершив, таким образом, работу, начатую Конрадом Аденауэром.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла в отставку со своего поста в декабре 2021 года. После своего ухода Ангела Меркель редко появляется в публичном пространстве. Лишь спустя полгода после отставки экс-канцлер впервые дала публичное интервью, в котором раскритиковала политику России, но заявила, что не жалеет о том, что ранее поддерживала активные контакты с российским руководством.

Шахриёр Исмаилходжаев