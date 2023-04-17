Демонстрация оказалась в опасности

В Екатеринбурге отменена традиционная первомайская демонстрация, ее заменит митинг на стадионе «Екатеринбург Арена». В Федерации независимых профсоюзов России объяснили отказ от шествий высоким уровнем террористической опасности. План празднования 9 Мая в Екатеринбурге пока остается без изменений — парад Победы традиционно пройдет на площади 1905 года, но салют запустят только с одной точки вместо трех — с акватории Городского пруда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловские профсоюзы выбрали гарантии безопасности

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Свердловские профсоюзы выбрали гарантии безопасности

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вместо традиционной первомайской демонстрации в Екатеринбурге профсоюзы планируют провести митинг на стадионе «Екатеринбург Арена», рассказал «Ъ-Урал» глава федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. «Каждый год Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) принимает решение о формах проведения праздника. Чаще всего это демонстрация и народные гуляния, но в этом году выбран другой план — 1 мая в 10:00 будет митинг. Там вмещается около 8–10 тыс. человек, и мы рассчитываем именно на эту численность»,— пояснил он.

Первомайскую демонстрацию в прошлом году посетили более 20 тыс. человек. В течение предыдущих двух лет такие мероприятия не проводились в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Кроме митинга, по словам господина Ветлужских, в регионе запланированы встречи представителей областной власти с «лучшими трудящимися». «Обычно это 70–80 человек. В этом году будет больше работников тех предприятий, которые выполняют гособоронзаказ, потому что они сейчас трудятся наиболее напряженно»,— объяснил господин Ветлужских. Он уточнил, что встреча трудящихся с губернатором Евгением Куйвашевым пройдет 28 апреля.

Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков ранее рекомендовал не проводить 1 мая митинги и шествия, объясняя это повышенным уровнем террористической опасности «даже в тех регионах, которые далеки от мест проведения специальной военной операции (СВО)». Кроме Екатеринбурга, об отмене первомайских шествий объявили, в частности, в Крыму, Москве и Челябинске.

Координатор ЛДПР в Свердловской области, депутат заксобрания Александр Каптюг поддержал идею празднования 1 мая в измененном формате.

«На первом плане у нас должна стоять безопасность наших граждан. Новый формат ее гарантирует. Соберемся в пределах “Екатеринбург Арены” в общем кругу, тепло, по-домашнему отметим наш весенний праздник»,— пообещал он.

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге решили не отменять, хотя на прошлой неделе сразу в нескольких регионах, расположенных рядом с границей с Украиной (в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму), сообщили об отмене парадов, приуроченных ко Дню Победы. Местные власти объяснили это решение соображениями безопасности — «чтобы не провоцировать противника».

«В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Екатеринбурге состоится традиционный военный парад»,— сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. По словам старшего офицера управления боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО) майора Евгения Колташова, в нем будут задействованы более 2 тыс. человек и 57 единиц военной техники. Салют в День Победы в Екатеринбурге запустят только с одной точки — акватории Городского пруда. Фейерверков в Преображенском парке и на Уралмаше, как в прошлом году, не будет.

Катерина Якушева