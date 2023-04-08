В мэрии Екатеринбурга раскрыли программу празднования 9 Мая

Салют 9 мая в Екатеринбурге запустят только с одной точки — с акватории Городского пруда. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации города Илья Марков на первом заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 78-го Дня Победы.

В рамках празднования до 9 мая, в частности, планируются Вахта памяти «Пост № 1», эстафета «Весна Победы», забег «Майская гроза». С 26 апреля по 2 мая на акватории городского пруда пройдет чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту «Кубок Уральских озер». 3 мая в ККТ «Космос» пройдет фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Ликуй и пой, земля уральская». 4 мая пройдет прием главой Екатеринбурга ветеранов войны и тружеников тыла.

Генеральная репетиция парада Победы состоится днем 7 мая. Сам парад стартует 9 мая в 10:00. Затем пройдет шествие «Бессмертного полка», а с 14:00 до 22:00 на площади 1905 года запустят лекции о жизни Свердловска времен войны в кинотеатре под открытым небом. Серия мероприятий пройдет в ЦПКиО имени В.В. Маяковского, а возле УрГЭУ-СИНХ состоится акция «Вальс Победы».

В Историческом сквере пройдет концертная программа «Мы внуки твои, Победа». В 19:00 на площадке состоится гала-концерт. С 22:30 начнется салют на акватории Городского пруда.

Ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала график перекрытия улиц на время репетиций парада Победы. В частности, с 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время прохождения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки:

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

пандусы транспортной развязки на улице Московской.

Парковка на указанных участках будет запрещена. Кроме того, нельзя будет оставить машину и на площади 1905 года в следующие время:

с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;

с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;

с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;

с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;

с 05:00 до 12:00 7 мая.

Городские власти просят екатеринбуржцев продумывать свой маршрут заранее.

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