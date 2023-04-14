Профсоюзы выступили против проведения демонстраций 1 мая из-за террористической опасности

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) рекомендует в этом году не проводить митинги и шествия, посвященные 1 мая. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. Он обосновал это повышенным уровнем террористической опасности, заявив, что в Москве первомайских шествий и митингов не будет.

«Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест (проведения.— ''Ъ'') специальной военной операции. Так и то, что нужно в других немного формах как минимум этот Первомай проводить, с нашей точки зрения»,— сказал господин Шершуков.

В Москве не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, сообщил также он. В нем примут участие профсоюзное руководство, актив, а также приглашенные представители социальных партнеров, заявил зампредседателя ФНПР.

В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда.

15 февраля 2023 года ФНПР приняла решение о подготовке и проведении Первомайской акции профсоюзов в 2023 году. Тогда исполнительный комитет ФНПР постановил провести акцию.

Представителям ФНПР в федеральных округах было поручено до 20 апреля отчитаться о ходе подготовки и формах проведения Первомайской акции профсоюзов на территории федерального округа, 1 мая до 13:00 мск — об участии в акции.

Мария Федотова