Истязатель исправился на птицебойне

Бывший полицейский Станислав Гольченко, приговоренный в июне 2021 года к трем с половиной годам лишения свободы за пытки над жительницей Приангарья Мариной Рузаевой, получил условно-досрочное освобождение (УДО). Последние девять месяцев он отбывал наказание в исправительном центре, работая на птицебойне в Крыму. Семья пострадавшей намерена обжаловать УДО, указывая на серьезные ошибки, совершенные при вынесении соответствующего судебного решения. В частности, рассмотрение ходатайства прошло в отсутствие Марины Рузаевой, нанесенный ей вред не возмещен до сих пор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Станислава Гольченко Фото: Архив Станислава Гольченко

Красногвардейский районный суд Крыма удовлетворил ходатайство Станислава Гольченко об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. При этом без изменений оставил дополнительное наказание в виде запрета на право занимать определенные должности.

В июне 2021 года Усольский городской суд Иркутской области признал бывших полицейских Станислава Гольченко, Александра Корбута и Дениса Самойлова виновными в пытках местной жительницы Марины Рузаевой и приговорил их к реальным срокам заключения — до четырех лет колонии. Гособвинение при этом запрашивало более суровое наказание — от пяти до семи лет лишения свободы. В феврале 2022 года Иркутский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

2 января 2016 года сотрудники межмуниципального отдела МВД «Усольский» пришли в дом к Марине Рузаевой и увезли ее в отдел под предлогом опроса об убийстве мужчины, проживавшего в соседнем доме. Там ее приковали наручниками к скамейке и несколько часов заставляли назвать имя убийцы. Женщину избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет, применяли электрошокер. Не добившись нужных показаний, гос­пожу Рузаеву отпустили домой. Впоследствии врачи зафиксировали у женщины электроожоги, повреждение позвоночника, ушибы мягких тканей головы, шеи, грудной клетки, голени и предплечья, ягодиц, бедер.

Как рассказал „Ъ“ Павел Глущенко, муж Марины Рузаевой, решение суда об УДО было вынесено 24 марта. «Однако на руки определение мы получили лишь 15 апреля»,— добавляет он.

Из ходатайства Станислава Гольченко (копия имеется в распоряжении „Ъ“) следует, что с конца марта по середину июля прошлого года он отбывал наказание в ИК-13 города Нижнего Тагила Свердловской области. После этого неотбытая часть срока решением Тагилстроевского районного суда заменена более мягким наказанием в виде принудительных работ в исправительном центре ИК-1 по Республике Крым и городу Севастополю. С июля 2022 года Станислав Гольченко трудился там в должности подсобного рабочего на птицебойне.

«За весь период отбывания наказания я не допускал нарушений правил внутреннего распорядка, дисциплинарных взысканий не имею. У меня есть поощрения администрации ИК-13 Свердловской области и ИК-1 по Республике Крым. Принимая во внимание фактически отбытый срок основного наказания, мои характеристики, полагаю, что цели наказания в настоящий момент достигнуты»,— отмечается в ходатайстве. Кроме того, Станислав Гольченко приложил к документу гарантийные письма из трех предприятий — ООО «ВРП Новотранс», ООО «Евроворота» и ИП Мамедов З. Э. — о готовности принять его на работу.

Правозащитник Яков Ионцев из «Общественного вердикта» (внесен в реестр иностранных агентов), представляющий интересы Марины Рузаевой, в разговоре с „Ъ“ отметил, что намерен обжаловать решение Красногвардейского районного суда.

«В основу обжалования ляжет факт недопуска Марины Рузаевой в процесс — нам было отказано в участии по видео-конференц-связи, а мой доверитель не имел возможности явиться из Иркутской области в Крым с учетом того, что это недешево, да и трудозатратно для многодетной женщины с поврежденным в результате пыток позвоночником. Кроме того, со стороны Гольченко отсутствуют реальные данные о раскаянии в совершенном преступлении, не возмещен нанесенный вред, а суд в своем решении ссылается на положительную характеристику с места работы, то есть с места совершения преступления»,— перечисляет основания правозащитник.

Влад Никифоров, Иркутск