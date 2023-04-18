Разворот на Восток в лицах

Оказавшись 17 апреля на форуме TransRussia 2023, я ощутила дежавю: как будто не уходила с международной выставки в Гуанчжоу, где в далекой юности работала переводчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Китайских лиц едва ли не больше, чем русских, звучит бодрый китайский говорок, на асфальте рядом с павильоном валяется потерянная иероглифическая визитка с одиноким русским именем «Юра». Китайцы часто берут себе дополнительные русские имена для облегчения общения и ожидают китайских имен от зарубежных контрагентов; я, например, была Линь Тяньши. Встречаются и отменно говорящие на русском гости из КНР.

Внутри павильона пестрит от иероглифических вывесок, наперебой предлагают свои услуги китайские контейнерные линии, логисты, особые экономические зоны и так далее. Да и Россия радовала партнеров логистическим комплексом имени Дэн Сяопина и другими ориентальными изысками.

Никогда еще пресловутый разворот на Восток не выглядел настолько непривычно реальным. Состав гостей подчеркивал и тематику сессий. Каким флотом привезти груз из китайских портов в Петербург. Как обеспечить платформами поступающий из Китая контейнерный импорт. Как вывезти с погранпереходов ввезенные в РФ китайские грузы…

В целом рост товарооборота с Китаем ни для кого не сюрприз. Перевозки грузов железной дорогой в сообщении с КНР в 2022 году выросли на 28%, до 123 млн тонн. В первые месяцы года почти на 60% вырос пропуск товаров через железнодорожный переход Забайкальск—Маньчжурия, за полмиллиона тонн перевалил объем движения через новый мост Нижнеленинское—Тунцзян, почти вдвое за квартал вырос спрос на автоперевозки из КНР.

Но не только Китай стал героем выставки. Гости из Ирана, торговля с которым в прошлом году выросла на 20%, также довольно многочисленны и представлены не только среди спикеров, обсуждающих международный коридор «Север—Юг», но и среди экспонентов, которые приехали искать партнеров. Хватает и турецких фирм. На форуме объявили, что грузооборот по железной дороге с Турцией за год вырос на 42%, а “Ъ” писал о многократном росте автомобильных перевозок между странами.

Среди участников выставки появилось также множество некрупных компаний из России, предлагающих свои посреднические услуги в логистике,— заметный контраст с прошлыми годами, когда в основном выставлялся крупный бизнес, а посетителей было заметно меньше (впрочем, в этом контрасте повинна и пандемия).

Все это производит на самом деле оптимистичное, хотя и несколько ошарашивающее, впечатление. Непонятно, как будут развиваться отношения РФ со странами, на дружбу с которыми страна во многом обречена, но хотя бы видно, что заинтересована не только она, во всяком случае в области транспорта.