Депутат-участник СВО из Самары удостоился ордена Мужества

Депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин, который в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции, награжден орденом Мужества. Об этом сообщает руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина.

«От всей души поздравляю майора Холина Дмитрия Владимировича с присвоением ордена Мужества»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: http://sonko.samregion.ru Фото: http://sonko.samregion.ru

Ранее Дмитрий Холин был мобилизован. Перед этим он попал в седьмой пакет санкций Евросоюза против России и стал первым самарским депутатом регионального уровня, на которого распространились западные ограничения.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дмитрия Холина заметили в Европе».

Георгий Портнов