Детский омбудсмен не нашел ничего «ужасного» в екатеринбургской спецшколе, где расследуют дело о насилии

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не обнаружил ничего «ужасного» после посещения спецшколы №124 Екатеринбурга. Напомним, двоих учащихся учреждения обвиняют в сексуальном насилии над ребенком. При этом воспитанники спецшколы заявляют, что случаев издевательств может быть больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы смотрим вопросы организации воспитательной работы, социально-педагогической, социально-психологической. Насколько весь пласт работы здесь производится. Речь идет о системе воспитания, организации мероприятий, системы сопровождения. Ужаса ужасного здесь нет»,– отметил Игорь Мороков.

Комментировать заявления подростков, что руководство школы знало о случаях насилия, но не противодействовало этому, детский омбудсмен отказался. По его словам, это «предмет заботы силовиков».

Напомним, уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ возбудили после того, как из спецшколы сбежал 13-летний подросток, рассказавший следователям о случаях насилия. «Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, произошла в сентябре-октябре 2022 года. По его словам, один 12-летний воспитанник спецшколы предстал перед «товарищеским судом» за то, что он, по мнению воспитателя, «слишком много врал». Якобы коллективно было принято решение подвергнуть ребенка «оральному сексуальному насилию».

Адвокат сбежавшего подростка Георгий Краснов заявлял, что инициировал «товарищеский суд» один из воспитателей, которому за 70 лет. Кроме того, директор учреждения Наталия Поддубная якобы знала о сексуальном насилии над подростком, и даже обсуждала этот инцидент с учащимися. Однако, по словам адвоката, она не наказала обидчиков, а спрашивала у потерпевшего при всех детях: «Чего ты прогнулся? Не мог откусить? Совсем слабак?».

После возбуждения уголовного дела директора отстранили от выполнения служебных обязанностей. Игорь Мороков в беседе с «Ъ-Урал» ранее заявлял, что давно знаком с Наталией Поддубной, и него остались только «положительные впечатления от работы этого специалиста».

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