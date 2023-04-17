В Челябинской области мобилизованного осудили на пять лет колонии за побег из части

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному южноуральцу, обвиняемому в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Следствие и суд установили, что 19 ноября 2022 года военнослужащий, призванный по мобилизации, «желая временно отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы и не имея на то уважительных причин», самовольно оставил часть, расположенную в Свердловской области. Военный отправился домой в Челябинскую область. 24 января 2023 года он сам пришел в один из отделов полиции на Южном Урале и сообщил о побеге.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание фигуранту, суд учел двух малолетних детей на иждивении, отсутствие судимостей, признание вины и раскаяние, активное способствование расследованию преступления. Кроме того, фигурант изъявил желание участвовать в специальной военной операции. В результате ему назначили минимальный срок. Приговор не вступил в законную силу.