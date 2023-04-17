Дело о приобретении некачественного оборудования для авиационного колледжа возбуждено в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями неустановленным должностным лицом Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б.С. Галущака.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в ноябре 2021 года должностным лицом колледжа были подписаны акты приемки некачественного оборудования на 15 млн руб. Оборудование было приобретено по госконтракту в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». Как уточнили «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, речь идет о тренажерах для практических занятий.

«Указанные действия повлекли причинение существенного вреда организации в виде необоснованного перечисления денежных средств поставщику», – сообщили в ведомстве.

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Анна Егорова