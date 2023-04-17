«Ак Барс» победил всеми составами

Финальная серия play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ открылась матчем, в котором «Ак Барс», переживая отрезками колоссальное давление со стороны ЦСКА, обыграл его в Казани со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Третий гол в ворота ЦСКА, забитый форвардом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым (№10), убил интригу в первом матче финала Кубка Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Третий гол в ворота ЦСКА, забитый форвардом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым (№10), убил интригу в первом матче финала Кубка Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Финал play-off — это всегда во многом столкновение деталей, мелочей. И тот, кому казалось, что детали в первом матче говорят в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина, легко находил на льду материальные подтверждения своей версии. Ну да, казалось, что хоккеисты «Ак Барса» нервничают чуть больше, чем хоккеисты ЦСКА. Вот они упустили возле ворот Прохора Полтапова, будто не знали, насколько настырен этот форвард. А вот Дмитрий Воронков, игрок опытный, титулованный, на ровном месте вдруг выкинул шайбу через борт. А это шансище для ЦСКА с его умением разыгрывать большинство.

Но финал — он ведь еще и время всяких парадоксов. И, разыгрывая свое большинство, дисциплинированные обычно армейцы сразу проворонили рывок Ильи Сафонова, которого остановил лишь голкипер Адам Рейдеборн. И ладно бы, проворонили только этот рывок. Вскоре случился еще один обрез. Выкатился на Рейдеборна уже Артем Лукоянов и поступил очень грамотно: резко бросил, не сближаясь с вратарем, и попал куда надо.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина и, в частности, в полуфинале против СКА убеждал, что с психикой у него все в порядке и на всякие неудачи, даже представляющиеся жутко болезненными, он умеет не обращать внимания: они его из колеи не выбивают, а разве что притормаживают.

После конфуза с голом Лукоянова армейцы подтвердили, что к решающей серии ценное качество сберегли. Они продолжали чаще контролировать шайбу, чаще заскакивать в чужую зону и, в конце концов, опять заработали численное преимущество. На сей раз пятерка ЦСКА никаких вольностей себе не позволяла, а бросок Михаила Григоренко получился идеальным и по таймингу — из-под закрывшего обзор вратарю Тимуру Билялову Никиты Лямкина,— и по точности.

А после отдыха сработало уже большинство «Ак Барса», к огранке которого тренер Зинэтула Билялетдинов подошел, видимо, с особенной тщательностью. Во всяком случае, в КХЛ нечасто увидишь энхаэловский трюк, когда игрока специально выпускают выиграть вбрасывание, а через секунду он уже бежит на скамейку, чтобы вышел партнер, который лучше в каких-то других аспектах. Таким спецом для вбрасывания у казанцев оказался Кирилл Семенов. Со своей задачей он справился блестяще, а вслед за этим со своей блестяще справились лидеры «Ак Барса», до сих пор «молчавшие». Перевод от Вадима Шипачева, пополам разрезавший армейскую зону, был безупречным, как и бросок в дальний угол Станислава Галиева.

А через некоторое время казанская арена уже собралась праздновать третий гол. После Шипачева включился такой же матерый, как он, Александр Радулов. Он отдал шикарный пас стрелявшему с точки прямо напротив ворот Илье Сафонову. Сафонов был уверен, что забил, прошив Адама Рейдеборна. И тысячи людей на трибунах казанской арены, кажется, были уверены в этом вместе с ним. Но нет, на самом деле, срикошетив о клюшку Владислава Провольнева, шайба воткнулась в перекладину.

Заключительный период был еще интереснее. Счет тугим кнутом гнал ЦСКА вперед. И он ему с удовольствием повиновался, заставляя «Ак Барс» терпеть. А тот показывал, что терпеть умеет. И дотерпел до случившегося наконец у отказывавшегося давать слабину и фальшивить оппонента маленького срыва. Казанцы благодаря ему развернули контратаку, венчал которую закрепившийся на пятачке Дмитрий Воронков. Он разобрался с Рейдеборном, а пытавшийся подстраховать голкипера, распластавшись на «ленточке», Провольнев героически сорвал лишь первую попытку добивания Воронкова. Вторую тот не запорол.

Это был, конечно, еще не приговор ЦСКА. Две шайбы за половину периода с гаком армейцы могут отыграть даже у такого железобетонного соперника, как «Ак Барс». Приговор гостям вынесли другие хоккеисты «Ак Барса», исполнившие, несмотря на градус напряжения, громкий гимн хладнокровию. Кирилл Адамчук грандиозно «продал» армейцам мощный бросок, вместо которого выдал тонкий наброс на крюк клюшки Кирилла Панюкова.

«Ак Барс» повел в финале. Следующий матч серии также пройдет на его площадке в среду.

Алексей Доспехов