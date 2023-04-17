Выручка сельхозкооперативов Башкирии достигла 2,8 млрд рублей

В 2022 году выручка сельхозкооперативов составила 2,8 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее. Всего было переработано 90 тыс. т сырья, что на 26 тыс. т больше, чем в 2021 году, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Сейчас в республике действуют 402 кооператива, из них 250 занимаются переработкой сельхозпродукции. За прошлый год кооперативы закупили сельхозпродукции у населения на 2,1 млрд руб., что на 47% больше, чем в прошлом году — это 2,6 тыс. т мяса, которое было переработано в колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, 43 тыс. т молока, 74 т меда, 41 т дикоросов, а также грибная продукция, овощи и картофель.

По словам господина Фазрахманова, продукция более 250 кооперативов продаются в 955 торговых точках республики. В 2023 году планируется выделить 22,7 млн руб. грантов на развитие материально-технической базы и 212,4 млн руб. на субсидирование закупок оборудования и возмещение стоимости закупленной у пайщиков продукции.

Карина Мамаева

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